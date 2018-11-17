原标题：福建企业开启“一带一路”之旅

福建自古就是商贾云集之地，历史上与东南亚及世界各国均有频繁的贸易往来，故有“惟福建一路，多以海商为业”之说。“一带一路”倡议提出5年来，福建企业加快“走出去”步伐,积极构建与“海上丝绸之路”相关国家和地区互联互通，将先进理念“请进来”，带着产品、产业和文化“走出去”，深度融入“一带一路”建设。

位于福州仓山区的福建鸿博光电科技公司LED光源封装技术试验室,是福建省企业重点实验室，主持和参与制定了多项国家及省级地方标准，并承担了“863”计划等多个国家科研项目。在公司展厅内，记者看到LED照明设备琳琅满目，造型各异，涵盖了家居照明、道路照明、体育照明等产品。工作人员介绍，公司家居照明产品已经通过国家权威机构检测，其性能指标高于欧盟LED灯具检测标准，已成为世界500强企业宜家的供应商。

“一带一路”倡议提出后,鸿博光电带着行业和创新优势,主动“走出去”,积极融入欧洲经济圈，迎来了发展良机。2016年6月20日，在中波丝路国际论坛开幕式上，鸿博光电与波兰奥波莱省政府签署投资合作协议，注册成立鸿博清洁能源（欧洲）有限公司，成为第一家在波兰开展绿地投资的中国企业。

据鸿博光电集团总裁张剑声介绍，该项目位于波兰西南部的瓦乌布日赫经济特区，采用绿地投资模式，总投资1亿美元建设LED照明设备。2017年8月份，一期工厂通过验收并投产，向宜家欧洲市场供货，计划年产量在500万件成品左右。该项目获得了2017年度波兰投资贸易局颁发的最佳投资价值奖提名，为当地经济发展带来了新的增长点。

张剑声说，布局海外市场是响应“一带一路”倡议迈出的重要一步。波兰尚无LED研发、生产基础，鸿博光电填补了波兰在这方面的空白。如今，在波兰政府的支持下，鸿博光电正积极申请欧盟基金，用于建立海外研发中心。

就在波兰鸿博光电LED产品生产、销售风风火火之际，地处闽南金三角号称“古瓷之都”的德化县，许多企业争当“走出去”的先行者，顺美集团有限责任公司便是德化陶瓷出口企业中的佼佼者。

福建德化与江西景德镇、湖南醴陵并称中国三大古瓷都。早在宋元时期，德化白瓷就成为“海上丝绸之路”的重要出口商品之一。在顺美海丝陶瓷历史博物馆，300余件曾经通过“海上丝绸之路”远销海外的德化白瓷藏品依旧温润。在国际产品展区，摆满了与各知名外企联合开发的陶瓷卡通形象产品，俨然一座陶瓷版的“迪士尼乐园”。“一直以来，德化陶瓷都是以外销为主，宋朝时就依托泉州港远销海外。”德化陶瓷博物馆馆长郑炯鑫表示，如今德化陶瓷企业输出的不仅是陶瓷产品，更是陶瓷文化。在立足传统、坚持工艺的同时，德化陶瓷也吸收国外设计理念，开发新产品，通过“一带一路”扬帆出海，成为中国的一个艺术符号。

创建于福建陶瓷之乡德化，顺美集团以生产西洋工艺礼品瓷见长，每年向全球80多个国家和地区出口陶瓷工艺品。“起初，我们以出口欧洲国家为主，随着‘一带一路’建设持续推进，我们也建立了越来越大的朋友圈，拓展了更多‘一带一路’相关国家和地区的市场。”顺美集团总经理郑鹏飞说。

在长期与外商的接触当中，郑鹏飞逐渐发觉文化元素的植入至为关键。德国是欧洲贸易、金融、展览文化集聚的地方，顺美集团投资500多万美元在德国的法兰克福设立德国顺美集团公司，建立了仓库和配送中心。

“我们设计出具有当地韵味的产品，迅速获得民众喜爱,订单年年增加。”顺美集团还在法兰克福设立了欧洲研发中心，聘请当地专业人士组建研发团队。“通过互联网和3D建模、3D打印技术，我们的设计师可以和包括德国设计团队在内的国外同行实时交流，共同制作出高水平的产品。”郑鹏飞说。

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