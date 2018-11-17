原标题：日本经济三季度环比降0.3%

本报东京电 记者苏海河报道：日本内阁府近日发布的今年三季度GDP速报显示，剔除物价变动影响后，实质GDP环比下降0.3%，折合年率为下降1.2%。这是继今年一季度后日本经济又一次出现负增长。

统计显示，三季度GDP降幅是2015年四季度以来的最大降幅，不仅超过了市场普遍预期1.0%的幅度，而且也明显低于日本潜在经济增长率1%的幅度。据分析，造成GDP增速下降的主要原因是在自然灾害影响下个人消费等内需与出口双双大幅下降。其中，个人消费等内需将GDP压低0.2个百分点，特别是占GDP五成以上的个人消费下降明显，受台风地震等多重自然灾害影响，住宿、餐饮等消费明显下降。出口等外需将GDP压低0.1个百分点。出口减少1.8%，主要是自然灾害阻断了汽车制造业等的物流，造成生产停产。

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