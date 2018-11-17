人民网>>财经

国际原油为何突然跌入熊市

徐惠喜

2018年11月17日08:57  来源：中国经济网
 
原标题：国际原油为何突然跌入熊市

　　近来，国际原油市场经历行情大逆转。自10月底以来，国际油价一改震荡上扬走势，进入单边暴跌模式。13日国际油价大幅跳水，纽约轻质原油期货、伦敦布伦特原油期货价格双双暴跌，跌幅约7％。其中，纽约油价更是连续12个交易日下跌，创造了历史上最长连跌纪录。

　　业内人士认为，国际油价已进入技术性熊市。何谓熊市？一般而言，油价从近期高点下跌20%以上，即被认定为进入熊市。10月3日，纽约轻质原油期货一度摸高至76.9美元/桶，为近4年来的最高水平。40天后，该原油期货价格跳水至55.69美元/桶，累计跌幅为27.7%。同样，伦敦市场北海布伦特原油也创下了今年3月份以来的新低，跌至66美元/桶下方，回吐了年内所有涨幅。

　　本轮国际原油价格暴跌，主要是以下三大因素使然。首先，伊朗原油供应好于预期。自美国宣布退出伊核协议以来，伊朗的石油供应是否会中断一直是影响国际油市的最大变量。如果伊朗石油供应中断，出口“清零”，国际油市的确会面临供应短缺，推升国际油价。然而，美国11月4日生效的制裁措施，并未如市场预期的那样苛刻严厉。美国留下“后路”，宣布允许8个伊朗原油主要出口对象国今后6个月继续进口伊朗石油。豁免制裁，客观上造成了对伊朗石油出口禁运力度大打折扣，国际市场上弥漫数月的紧张气氛大为缓释。另外，伊朗出口的船运数据也显示，伊朗实际供应下降量远不及市场预期。10月份，伊朗原油出口约为150万桶/日，较5月份下降了90万桶/日左右，但好于市场普遍预期的100万桶/日以上水平。利空出尽是利好，美国对伊朗原油制裁措施落地后，全球原油供应不确定因素减少。同时，伊朗原油出口不“断供”，更是让国际市场大大松了口气。

　　其次，以沙特、俄罗斯、利比亚、科威特为代表的石油输出国组织+(欧佩克+)国家增产明显。过去几个月，在美国屡次施压下，欧佩克与俄罗斯转变了联合减产策略，为弥补制裁伊朗出现的原油供应缺口，不断动用储备产能增加产量。欧佩克整体产出不断走高，10月份上升至3290万桶/日。数据显示，10月份，沙特和俄罗斯原油日均产量分别高达1067万桶和1140万桶，均创下近年来的新高。美国能源信息署公布的数据显示，美国原油日均产量已达1160万桶，比5月份日均增加45万桶，远超市场预期。全球三大产油国美国、俄罗斯、沙特的原油产量上升令国际油价承压下行。

　　压垮国际油价的最后一根稻草，无疑是欧佩克最新发布的月报。该月报称，由于全球经济增长放缓抑制需求，竞争对手的原油供应激增，明年市场供需失衡的情况将进一步恶化。由于美国政府单方面挑起贸易摩擦，世界贸易形势吃紧，主要国际权威机构均调低了全球经济增长预测。经济增长放缓使国际市场原油需求增长趋于疲软。欧佩克预计2019年全球对欧佩克的石油日需求量为3150万桶，比上月预测减少了25万桶。更糟糕的是，欧佩克目前的产量将造成136万桶/日过剩产能，供大于求的情况将进一步恶化。

　　市场供需矛盾的转化，促成了国际油价从牛市转为熊市。国际油价下挫，对石油输出国和石油公司来说是利空。目前，沙特等国已计划采取措施削减产量，以期“限产保价”。但是，相对较低的油价，无疑利好消费端，对世界经济来说也是利好。

(责编：朱江、袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

47种抗癌药价格 15日起平均降11.3%　　华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】

财经

北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款　　原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】

财经

六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能　　人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】

财经

多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关　　随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】

财经

郭树清：坚决消除金融服务民企的隐形壁垒　　□ 经济日报·中国经济网记者 陆 敏 近年来，针对民营企业金融服务中的难点和焦点，金融管理部门采取了一系列措施，助推民营企业持续健康稳定发展。围绕贯彻落实习近平总书记近日在民营企业座谈会上发表的重要讲话，经济日报记者11月7日采…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved