原标题：支持民营企业在行动

央视网消息（新闻联播）：近日，上海市市长应勇、江苏省省委书记娄勤俭在接受央视记者采访时表示，习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话，为进一步推动民营经济健康发展指明了方向。上海、江苏正结合当地实际，逐一对照落实，努力为民营企业营造更好的发展环境，推动民营经济高质量发展。

今年以来，上海平均每个工作日新注册企业1332家，其中96.4%是民营企业。尤其在新一代信息技术、智能网联汽车等领域，涌现出一批民营企业。

应勇表示，上海始终高度重视民营经济发展，坚持“两个毫不动摇”。坚持不懈推动国资、民资、外资合作共生、共同发展，坚持不懈促进国资、民资、外资平等对待、一视同仁。

前不久，习近平总书记在上海考察时，要求上海瞄准最高标准、最高水平，优化政务服务，打造国际一流营商环境。

应勇说，“三”就是推出三个100亿，包括100亿元的上市公司纾困基金、100亿元的信用贷款和担保贷款、100亿元的中小微企业政策性融资担保基金，为民企缓解融资难融资贵问题。

“四”就是降低“四项成本”，包括全面落实税收优惠政策，降低用地成本、要素成本、制度性交易成本，为民企降本减负。

“五”就是加强“五个支撑”，包括大力培育龙头和骨干企业，支持企业技术改造，支持企业技术创新，营造企业人才成长良好环境，鼓励企业拓展国内外市场，为民企提升核心竞争力创造条件。

目前，民营企业创造了上海市1/4的生产总值、1/3的税收收入。民营企业已成为上海经济社会发展不可或缺的重要力量和城市经济活力的重要体现。

江苏省省委书记娄勤俭在接受记者采访时表示，习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话，为坚定不移壮大民营经济提振了信心，指明了方向，针对民营企业发展中遇到的困难问题提出了解决办法。

本月初，江苏省出台了《关于进一步降低企业负担促进实体经济高质量发展若干政策措施》，8个方面28条具体措施，直击企业税负、用地、用电、制度性交易等环节的成本。预计可为企业减负600亿元。

娄勤俭告诉记者，民营经济是江苏经济发展的一支“主力军”、科技创新的一个“主动力”，也是吸纳就业的一条“主渠道”。江苏已开始在全省范围内对第一批106项涉企行政审批事项，按照直接取消审批、审批改备案、实行告知承诺、优化准入服务四种方式实施“证照分离”改革；同时取消14类工业产品生产许可证管理。

眼下，江苏省正在广泛开展走访企业活动，在充分调研基础上，将出台促进民营经济高质量发展的工作意见，进一步释放民营企业发展动能。

(责编：袁勃)