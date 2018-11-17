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“千克”等４项基本单位被重新定义

2018年11月17日13:24  来源：新华社
 
原标题：“千克”等４项基本单位被重新定义

　　新华社巴黎１１月１６日电（记者张曼）第２６届国际计量大会１６日通过“修订国际单位制”决议，正式更新包括国际标准质量单位“千克”在内的４项基本单位定义。新国际单位体系将于２０１９年５月２０日世界计量日起正式生效。

　　新国际单位体系采用物理常数重新定义质量单位“千克”、电流单位“安培”、温度单位“开尔文”和物质的量单位“摩尔”。以基本物理常数定义计量单位，可大大提高稳定性和精确度。

　　其中，最受关注的“千克”定义，将以量子力学中的普朗克常数为基准，其原理是将移动质量１千克物体所需机械力换算成可用普朗克常数表达的电磁力，再通过质能转换公式算出质量。

　　此前近１３０年来，“１千克”这一质量单位由一个直径和高度同约为３９毫米的铂铱合金圆柱体定义，即“国际千克原器”，外号为“大Ｋ”。“大Ｋ”原器保存在巴黎西郊一间地下储藏室内，其质量受空气污染和氧化等因素影响出现细微变化，已难以适应现代精密测量要求。因此科学界一直想用一种基于物理常数的定义来取代。

　　本届国际计量大会于１１月１３日至１６日在巴黎近郊凡尔赛举办。国际计量大会近几十年先后修改多个基本计量单位的定义。

　　国际单位制是全球一致认可的测量体系，包括７个基本单位，分别是长度单位“米”、质量单位“千克”、时间单位“秒”、电流强度单位“安培”、热力学温度单位“开尔文”、物质的量单位“摩尔”和发光强度单位“坎德拉”。

(责编：朱江、袁勃)
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