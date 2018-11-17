原标题：宁夏实行工矿企业安全生产信用“红黑名单”管理

新华社银川11月17日电（记者许晋豫）宁夏应急管理厅与宁夏发改委等10部门日前联合印发的《宁夏回族自治区工矿企业安全生产信用“红名单”“黑名单”管理暂行办法》提出，宁夏将通过实行工矿企业安全生产信用“红黑名单”管理，建立健全安全生产诚信体系，惩戒失信、激励守信，防止和减少生产安全责任事故。

据宁夏应急管理厅介绍，《办法》明确了纳入安全生产信用“红黑名单”的标准和程序。生产经营单位满足3年内未发生造成人员死亡的生产安全责任事故，或影响较大的非死亡生产安全责任事故；3年内未受到安全监管监察部门行政处罚；没有被其他行业领域因失信联合惩戒的记录等条件，纳入安全生产信用“红名单”管理。

出现以下情况，生产经营单位纳入安全生产信用“黑名单”管理：发生一次死亡2人以上的生产安全责任事故，或影响较大的非死亡生产安全责任事故，或一年内累计发生责任事故死亡2人以上；未取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动；被责令停产停业整顿，仍然从事生产经营建设活动；瞒报、谎报、迟报生产安全事故；矿山生产经营单位超层越界开采、以探代采等。

此外，《办法》还明确了对于“红黑名单”企业的奖惩措施。对于“红名单”企业，在安全生产行政审批等工作中开辟“绿色通道”，给予优先办理；企业安全生产许可证到期申报后，直接延期一个许可周期；新增项目核准、土地使用、采矿权取得、政府采购等在同等条件下予以优先考虑；银行业金融机构应在融资授信中给予支持等。

对于“黑名单”企业，依法暂停审批其新的重大项目申报；不准其参与建设用地使用权出让、矿业权出让、矿山治理项目的公开竞标，停止对其再生产用地审批；不受理企业技术改造、行业准入和行业评先等工作；取消其参与政府采购招投标的资格，禁止申请政府资金支持等。同时，在产业发展、建设用地供应等公共资源配置方面限制“黑名单”企业，并向社会发出消费、用工、投资等方面的风险警示。

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