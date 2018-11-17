浙江省委书记车俊：要把民营企业家搞得香香的，把民营经济做得壮壮的

原标题：“要把民营企业家搞得香香的，把民营经济做得壮壮的”——访浙江省委书记车俊

新华社杭州11月17日电 习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话为推动民营经济健康发展指明了方向。浙江是民营经济大省，也是民营经济强省，针对如何贯彻落实重要讲话精神，记者近日对浙江省委书记车俊进行了采访。

“十招”激发民营企业活力和动力

记者：按照习近平总书记重要讲话精神，浙江为民营经济健康发展注入强大信心和动力出台了哪些实招？

车俊：浙江在立足当前、面向未来打好高质量发展组合拳的进程中，针对当前发展的新情况、新问题，以提振民营企业为重点打好稳中求进组合拳，以稳企业为重点全面落实中央“六个稳”的要求。这套组合拳已经打出了十招：

一是落实中央政策。在全面落实国家简政减税降负等一系列政策的同时，精准出台我省企业减负、小微企业成长、稳定外贸、投资新政、人才新政、化解风险等一系列政策文件，及时把中央的关怀和温暖传递到位。

二是精准帮扶企业。组织各级领导干部深入企业排忧解难，更大力度简政、放权、减税、降负，在2016年以来累计减负3000亿元的基础上，近期又出台新一轮企业减负政策，力争全年企业再减负1500亿元。

三是化解企业流动性问题。新组建省融资担保有限公司，由省政府对省担保集团增资50亿元，支持小微企业融资和龙头骨干企业发债。新组建省上市公司稳健发展支持基金，首期融资100亿元，用于化解股权质押风险，支持上市公司健康发展。

四是落实积极财政政策。探索构建集中财力办大事的财政政策体系，特别是聚焦数字经济、凤凰行动和金融稳定等重点领域，打造政府产业基金2.0版，大力支持民营企业创新发展。

五是传统产业改造提升。大力推进“互联网+”“标准化+”“机器人+”技术改造，前三季度纺织等10个传统制造业增加值增长5.1%、利润增长25.1%；加强小微企业园建设，力争年底新增50家产业创新服务综合体、建成200个小微企业园区。

其他几招还包括大力发展数字经济、扩大有效投资、深化“最多跑一次”改革、稳定外贸、扩大消费等。应该说，这些举措力度比较大，各方面反响也比较好，为新时代我省民营经济再创辉煌、再立新功注入了强大信心和动力。

深化“最多跑一次”营造更好营商环境

记者：浙江以“最多跑一次”为牛鼻子撬动各项改革，极大激发了社会生产力和企业活力，浙江将如何进一步深化改革，为企业营造更为良好的营商环境？

车俊：浙江持续深化“最多跑一次”改革，省市县三级共1449项办事事项全面标准化，可实现“最多跑一次”事项分别占同级总事项数的100%、99.6%、99.2%。“证照分离”改革试点在浙江自贸区、舟山群岛新区和29个国家级开发区全面推进，统筹推进多证合一、证照联办、并联审批等。这一改革撬动了“亩均论英雄”等改革，极大激发了市场主体活力，前三季度全省新设企业33.9万户，增长19.3%。

接下来，我们将大力开展民营企业结对帮扶服务专项行动，深入持续开展大学习大调研大抓落实活动，大兴调查研究之风，摸清企业生产经营中的难点、痛点、堵点，拿出管用的实招、硬招、新招，对症下药，精准施策，为民营企业鼓劲加油、排忧解难。要认真落实好国家降低企业税费负担的各项政策，避免好政策“水土不服”“挂挡空转”，想方设法降低企业的土地、用工、物流成本，千方百计破解融资难融资贵问题，让民营企业轻装上阵。

同时，浙江还将不断深化“最多跑一次”改革，持续优化项目投资环境、市场准入环境和人才引进环境，切实打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，让民营企业享受平等待遇，营造更加公平、更加有效、更加安全的市场环境。大力保护民营企业合法权益，坚决打击任何侵犯民营企业产权的行为，做到有求必应、无事不扰，让民营企业安心放心创业干事。

构建新型亲清政商关系 进一步弘扬企业家精神

记者：今年是改革开放40周年，“八八战略”实施15周年，浙江将如何在“八八战略”统领下，进一步构建新型亲清政商关系？

车俊：浙江是改革开放的先行地，也是中国民营经济的重要发祥地。回望改革开放40年来走过的历程，我们越来越强烈地感受到：改革开放成就了浙江民营经济，民营经济成就了浙江的今天。目前，每十个浙江人中就有一位老板，每29个浙江人中就拥有一家企业。所以我们说，民营经济强则浙江强，民营企业好则浙江好。今后，不管经济发展到什么程度、转型到什么程度，民营经济始终是浙江经济的主力军，始终是浙江形象的金名片，始终是浙江的最大特色、最大资源和最大优势。

浙江省委省政府历来重视浙商、尊重浙商，对浙商“高看一眼、厚爱三分”，我们将继续秉持亲商、安商、富商的理念，积极构建亲清新型政商关系，努力打造审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、企业获得感最强的省份，做到工作到位、政策到位、服务到位、关爱到位，让广大浙商投资放心、创业安心、发展顺心，共同高水平谱写新时代中国特色社会主义浙江篇章。

记者：民营企业座谈会后，浙江召开了非公经济优秀建设者表彰大会。浙江将如何进一步弘扬企业家精神？

车俊：我们之前隆重召开浙江省非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者表彰大会，就是想发出这样的“信号”：民营企业家是浙江最宝贵的财富，浙江要把民营企业家搞得香香的，把民营经济做得壮壮的，让民营企业家们有更多的荣誉感、自豪感、成就感。新时代是民营经济乘风破浪的最好时代、是民营企业家建功立业的最好时代。

同时，我们也希望包括民营企业家在内的全省广大非公有制经济人士，坚持在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，坚定对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，大力弘扬新时代浙商精神，勇担新使命、抢抓新机遇、展现新作为，坚持一颗红心跟党走、一板一眼谋战略、一心一意抓主业、一马当先闯天下、一身正气搞经营、一腔热忱做公益，努力推动我省非公有制经济在谱写新时代中国特色社会主义浙江篇章中再创辉煌、再立新功。

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