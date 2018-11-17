中关村：单个颠覆性技术创新项目累计支持金额最高可达1亿元

新华社北京11月16日电 (记者阳娜、盖博铭) 为探索建立支持颠覆性技术创新的科研管理新机制，北京市中关村管委会16日发布《中关村国家自主创新示范区关于支持颠覆性技术创新的指导意见》，项目征集工作拟于2019年1月正式启动。
颠覆性技术创新，指源于新科学原理的重大发现或由跨学科、跨领域技术融合创新产生的技术，其重大突破和转化应用能够催生新产业和潜力巨大的市场，引发产品制造模式、产业组织模式、商业运行模式发生重大变革，并有望重塑行业或产业竞争格局。
根据指导意见，针对颠覆性技术周期长、风险大、短期效果不明显等特点，按照长期培育、动态调整、小额起步、逐步加码的方式，对在中关村示范区内注册的企业或创新团队给予资金支持，支持周期一般为五年。其中，第一年最高给予200万元资金支持；第二至三年，每年最高给予500万元资金支持；第四至五年，每年最高给予1000万元资金支持。
此外，对于在实施过程中取得重大突破、进入成果转化或产业化阶段的项目，可按照《关于精准支持中关村国家自主创新示范区重大前沿项目与创新平台建设的若干措施》每年给予最高3000万元的资金支持，累计支持金额最高1亿元。
除资金支持外，该项政策还将给予项目产业、投融资、宣传、园区等方面的对接服务。
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