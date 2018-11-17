央行:用好用足正向激励措施支持民营小微

中国人民银行近日召开金融机构货币信贷形势分析座谈会。中国人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲表示，金融机构要深入领会政策意图，用好、用足正向激励措施，进一步加大对民营和小微企业的金融支持，并保持其商业可持续性。
据介绍，当前货币信贷总体保持平稳增长，今年前10个月人民币新增贷款同比多增2.02万亿元，多增额是2017年全年的2.3倍，金融对实体经济的支持力度总体上进一步加大。特别是民营和小微企业融资状况有所改善，前10个月普惠口径小微企业贷款增量和增速同比双双提高。但也要看到，当前我国经济金融内外部形势复杂多变，部分前期扩张较快、经营激进的企业仍面临融资难融资贵等问题。
易纲表示，要切实贯彻落实好精准调控和信贷政策要求，大力支持民营和小微企业发展。今年以来，人民银行采取了一系列政策措施，通过信贷、债券、股权“三支箭”，有力支持实体经济。
会议指出，针对部分企业仍面临的融资难融资贵问题，金融部门要主动担当，及时采取有效措施，合理规划信贷投放的节奏和力度，为经济平稳运行创造良好金融环境。
47种抗癌药价格 15日起平均降11.3% 华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】
北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款 原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】
六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能 人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】
多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关 随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】