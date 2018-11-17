原标题：央行:用好用足正向激励措施支持民营小微

中国人民银行近日召开金融机构货币信贷形势分析座谈会。中国人民银行行长、国务院金融稳定发展委员会办公室主任易纲表示，金融机构要深入领会政策意图，用好、用足正向激励措施，进一步加大对民营和小微企业的金融支持，并保持其商业可持续性。

据介绍，当前货币信贷总体保持平稳增长，今年前10个月人民币新增贷款同比多增2.02万亿元，多增额是2017年全年的2.3倍，金融对实体经济的支持力度总体上进一步加大。特别是民营和小微企业融资状况有所改善，前10个月普惠口径小微企业贷款增量和增速同比双双提高。但也要看到，当前我国经济金融内外部形势复杂多变，部分前期扩张较快、经营激进的企业仍面临融资难融资贵等问题。

易纲表示，要切实贯彻落实好精准调控和信贷政策要求，大力支持民营和小微企业发展。今年以来，人民银行采取了一系列政策措施，通过信贷、债券、股权“三支箭”，有力支持实体经济。

会议指出，针对部分企业仍面临的融资难融资贵问题，金融部门要主动担当，及时采取有效措施，合理规划信贷投放的节奏和力度，为经济平稳运行创造良好金融环境。

(责编：袁勃)