闽南第一枝报春花（改革开放40年·40个“第一”）

改革开放以来，我国第一个非公有制企业党组织在哪儿成立的？1984年，福建省泉州市南安县（现为南安市）的一家港资企业“南丰针织厂”（现已发展成为南益集团），成立了改革开放以来第一家非公有制企业党支部。当时主动提出成立党支部的，是港资企业主林树哲。

一家港资企业，为何会有成立党支部的想法？“企业创办、发展中，党员起了关键作用，为企业化解了危机。”参与南益集团在内地发展全过程的集团首席代表吴长谋说。

改革开放初期，以林树哲为首的董事会决定回乡投资，在南安官桥镇办起“来料加工”的南丰针织厂。南安县委选定二轻局下属企业“官桥锅犁厂”为其合作单位，南丰针织厂就此创办。“当时港资方只派了4名技术人员，负责生产技术指导。”吴长谋介绍，南丰针织厂创建工作以及日常运行管理几乎都是由锅犁厂时任厂长、党支部书记郭厥龟，车间主任、党员陈金锻等16人负责。

清车间、搬杂物、刷墙壁、铺地板……短短一个月，靠着党员们的一双双手，车间变得干净整洁；手抬肩扛，第一批115台机器由党员卸下来安装，工厂开始运转。党员们吃苦耐劳，林树哲等管理层都记在心上。

初期企业也面临过危机。“招来的工人很多是关系户，难管，产品质量一度严重下滑。”焦急的党员们写了满满7页纸的信，向港资方管理层反映问题。

企业如何生存发展？锅犁厂党支部与南安县委、港资方反复会商，获得支持后，党支部扛起重担，牵头制定《南丰针织厂经营管理规程》，开展整顿，“受处理职工将近一半。”老党员陈金锻依然记得30多年前的情景，“晚上回家时，家人问我在外面干了什么坏事，屋子被人砸了好几个大洞。”锅犁厂党支部引领的改革带来了阵痛，更带来了企业的有序运行和快速发展。党员们勇挑重担，林树哲等港资方管理层都看在眼里。

随着企业不断发展，1984年南丰针织厂从锅犁厂搬出，另择新址建设新厂房。带着30多名员工，锅犁厂党支部书记郭厥龟也正式转入“南丰”。此时，林树哲鼓励他们成立党支部，继续发挥先锋模范带头作用。为了成立党支部，林树哲还主动找到县委主要领导，取得县委支持。

1984年4月，南丰针织厂党支部正式成立，成为全国第一家非公有制企业党组织，共有党员6人。此后，企业不断发展，1997年6月，集团党支部升格为党委，成为福建第一个跨地区成立的非公有制企业党委。截至目前，集团党委下辖支部19个，协管省外支部3个，共有党员241名。

“闽南的第一枝报春花”，这是时任福建省委书记项南对“南丰”的赞誉。此后，泉州非公有制企业党建蓬勃发展，实现了“非公有制经济发展到哪里，党的建设就延伸到哪里”，呈现出从“一枝独秀”到“满园春”的良好态势。

《 人民日报 》（ 2018年11月18日 04 版）

(责编：马昌、曹昆)