近年来，山东省潍坊市以中国食品谷为依托，获批创建国家级现代农业产业园，推广产游销、电商发展新模式。在发展现代农业过程中，农田、果园里新增灌溉、水肥一体化等设施设备，涉及到用电、用水等问题。当地供电公司借助自身专业优势，上门为有需要的农户服务，助推地方特色农业产业发展，帮助农民增收致富。

图为在昇君庄园葡萄种植基地，国网山东潍坊寒亭区供电公司员工向种植户（左）了解葡萄生长情况，检测基地水肥一体化系统。

赵翠艳 谢云松摄影报道

《 人民日报 》（ 2018年11月18日 09 版）

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