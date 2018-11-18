数字城管下乡啦（关注农村公共服务①）

编者按：农业强、农村美、农民富，描绘了乡村全面振兴的美好前景。美好乡村生活离不开公共服务的健全、社会管理的高效，为了促进城乡融合发展，不少地方在借鉴城市先进管理理念、将城市公共服务向乡村延伸方面做了新探索。这给乡村带来了哪些改变，为农民解决了哪些难题，他们还有什么期盼？近日，本报记者深入部分城乡，探问生活变化，聆听农民心声。

“村里有盏路灯不亮，我们自己都没太当回事。一天晚上，有个穿制服的小伙子来了，东看看，西瞧瞧，发现这事就拿手机拍了照，又在手机屏幕上操作了一通。第二天，就有人过来换了灯泡。后来打听才知道，头天晚上进村的小伙子，是数字城管的巡查员。”

提起这件事，珠海市斗门区斗门镇八甲村村民钟云峰连连赞叹。据他了解，这些年村里影响老百姓生活的烦心事儿，经这些巡查员一上报，基本都解决了。

城管，顾名思义就是“城市管理”，可在珠海，城管“跨界”进农村管起乡下事儿，已从稀奇变成了寻常。这一转变源于珠海市2014年1月搭建的“数字城管指挥平台系统”——借力大数据和信息化手段，构建起一个“平台指挥、监督，各职能部门、各区县镇街、各企事业单位具体执行”的“大城管”格局。

2017年3月，数字城管进一步覆盖到珠海农村、海岛，至今年9月，共巡查上报乱张贴、乱搭建，以及路灯、公厕、环卫保洁等农村生态环境案件2.8万余宗，处理超过2.6万宗，结案率达到93.13%。大量影响农村人居环境的问题得到及时处理，有效改善了村容村貌，提升了农民的获得感、幸福感和安全感。

少了一个雨水箅子也有人管

不久前的一天，珠海数字城管巡查员马明在自己的网格进行日常巡查。在香洲区兰埔路，他发现有雨水箅子破损，存在道路安全隐患，立刻拍照后上报到数字城管指挥平台。后者当即立案，并第一时间将整改任务派发给香洲区城管执法局。

“该问题已处理完成。请巡查员核查！”不多会儿，马明的工作手机就接收到平台发过来的执行反馈。他随即去现场查看，果然，原先那个外露的下水道口已经盖上了一个全新的雨水箅子。他再次拍照，上传，经平台确认，案件结案归档。整个问题的解决，仅用时3小时36分钟。

这个案例就是改革后全新的“大城管”运行模式的一个缩影。在原有的城市管理模式下，各职能部门之间缺乏统一协调，信息、资源往往不能共享，职能设置又存在重叠或者割裂。珠海数字城管直面这些问题，负责全市城市治理的指挥协调、应急处置和综合评价。“每天，我们派出6个数字城管巡查大队、18个中队、137名巡查员，在划分成的若干个单元网格内开展巡查，并将发现的问题及时上报解决，实现由被动向主动、由粗放向精细转变的新型城市管理模式。”珠海市数字城管指挥中心主任黄海涛说。

以数字城管为抓手，珠海建立了城市治理月度联席会议制度，将数字城管业务终端覆盖到建设（规划）、环保、水务、交通、工商、人防等17个城市管理主要职能部门和相关单位，公交、燃气、电力、通信等12家城市管理相关企业，以及全市8个区24个镇（街道）。“纵向到底横向到边”，黄海涛说，确保所有问题都能找到责任单位，所有任务都能派得出、完得成。

改革激发了管理效能上的化学效应。如今，珠海数字城管指挥平台每天受理巡查员或群众上报的案件700多宗，每月超2万宗，市民随机抽查满意度上升了17%。

入乡随俗变身“农村管家”

当前，很多地区在进行农村人居环境集中整治。作为以环境美著称的旅游城市，珠海如何持续改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村？

“大城管”式的集中指挥和大数据管理，使得城管覆盖农村更加顺畅。2017年3月以来，全市122个行政村全部纳入数字城管的网格，为广大农民提供精细化的公共服务，特别是当年11月进驻万山群岛后，全市所有的农村、海岛都有了数字城管。

在珠海农村，数字城管安排巡查员主动发现问题，重点关注农村乱搭建、乱排放、乱开采、乱拉挂等破坏生态环境的违法行为，路灯、路桥、公厕、垃圾桶等基础设施问题，以及危房、管线等领域的安全隐患。发现问题后，对影响村容环境的轻微违规行为，巡查员进行劝导，将问题解决在萌芽状态；对于水塘边护栏坏了、路灯不亮、道路破损、厕所发臭、垃圾乱堆、线缆乱接、山体滑坡等农村常见问题，则上报数字城管平台，再精准派遣到相关责任单位落实处理。

数字城管开发的“城市管家”微信公众服务号到农村后，入乡随俗变身成了“农村管家”。据不完全统计，全市农村地区已有5300多人经常使用它上报案件、反映问题，并参与处理结果的评价。

“去年的台风‘天鸽’，把塘边隔挡的水泥石毁坏了，坑坑洼洼，稍微大点雨就会浸水。还有那个公共旱厕，又脏又臭。以前我跟村里反映过，一直没有回音。”斗门区白蕉镇新沙村村民邓禧龙告诉记者，数字城管进村后，他通过“城市管家”微信公号反映了这些问题，很快就得到了解决。

相比城市完善的基础设施配套和公共管理措施，农村地区的生态环境卫生等问题常常陷入无基础设施、无专人养护、无长效管理机制的“三无”困境。“即使有些有人管，具体哪些部门管哪些事，大家也闹不清，还要跟不同的单位沟通协调，耗时费力，很难短时间内看到效果。”金湾区红旗镇三板村党委书记周卫红说，将数字城管覆盖到农村，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村就有了长效机制。

村村都有专职巡查员

不久前，超强台风“山竹”肆虐广东沿海。从9月12日起，珠海数字城管启动应急响应预案，对全市范围内的严重安全隐患问题展开重点巡查，并生成应急案件重点督办。

值得一提的是，此次巡查覆盖到了由106个岛屿组成、拥有3200平方公里海域面积的万山海洋开发试验区。仅两天，数字城管就巡查发现上报了15宗海岛特有的严重安全隐患，如渔民居住的房屋围墙及储物铁皮棚、步行道旁存在滑落山体碎石的危险等。由于各部门响应迅速，台风过境第二天全市已基本恢复正常的生产生活秩序。

数字城管巡查发现的问题，派下去的案件、任务，为何能得到不折不扣的落实执行？黄海涛介绍，数字城管的综合评价系统与纪检监察部门的效能监察联网，对各区（经济功能区）和市级城市管理责任单位开展月度、年度绩效评价，并将结果定期向社会公布。

这样一种制度安排，也同时延伸覆盖到了农村地区，实现了村村都是数字城管网格，村村都有终端负责人、专职巡查员。

自2017年4月安装了数字城管业务终端以来，斗门区莲洲镇东湾村村容村貌发生了显著改善。几位村干部深有感触：有了数字城管效果大不一样，天天有人主动发现问题并上报；事事都能找到责任部门，事事都基本能得到解决，真是高效管用！

城管进村下乡，也改变着村民群众的生活习惯。“以前村民图方便，生活垃圾随手扔、生活污水随手倒，认为我们的劝导是多管闲事。”万山区的数字城管巡查员徐丰感慨，现在随着村里大量问题的解决、村容村貌的改善，村民对数字城管开展的监督、劝导，不仅理解支持，而且非常欢迎。

在吉林大学珠海学院建筑与城乡规划学院院长朱一敏看来，数字城管结合实际情况，主动在要素配置、公共服务等方面采取有力措施，加快补齐农村短板，不断缩小城乡差距，推动公共服务向农村延伸，是一种积极而有益的探索。

《 人民日报 》（ 2018年11月18日 11 版）

(责编：马昌、袁勃)