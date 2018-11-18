【支持民营企业在行动】浙江：组合拳帮扶民营企业

央视网消息（新闻联播）：浙江省委书记车俊在接受央视记者采访时表示，浙江作为中国民营经济的重要发祥地，要坚定不移地把民营经济做强做优，继续走在前列。
在浙江，50%以上的税收、60%以上的生产总值、70%以上的外贸出口、80%以上的就业岗位都来自民营经济，民营企业家是浙江宝贵的财富。
今年，浙江各级党员干部深入民营企业听民意、找问题、谋发展，从改革营商环境，化解企业流动性问题，落实积极财政政策等方面打出组合拳，帮扶民营企业。
今年，浙江力争年底新增50家产业创新服务综合体，建成200个小微企业园区。接下来，浙江还将针对企业生产经营中的难点、痛点、堵点，拿出实招、硬招、新招，想方设法降低企业的土地、用工、物流成本，千方百计破解融资难融资贵问题，让民营企业轻装上阵。
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