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数字经济高峰论坛在邕召开 共谋数字经济赋能传统产业

2018年11月18日09:08  
 

11月16日，由启迪控股、中关村数字产城联盟主办，广西启迪科技城集团协办的数字经济高峰论坛在广西南宁举行。作为清华大学第二届“一带一路”合作论坛暨第十届启迪创新论坛的平行分论坛，数字经济高峰论坛以“数字经济赋能传统产业”为主题，邀请了政府领导、数字技术领域专家学者和行业领袖聚焦数字经济以科技创新为核心，共商如何发力数字经济，让发展获得新动能。广西壮族自治区大数据发展局党组成员、副局长钟穗，启迪控股集团常务副总裁、中关村数字产城联盟理事长赵东出席活动并致辞。

论坛现场

启迪控股集团常务副总裁、中关村数字产城联盟理事长赵东致辞

赵东在致辞中表示，随着“数字即生产力”成为共识，发展数字经济已经成为主要大国和地区重塑全球竞争力的共同选择。我国的数字经济虽然发展迅速，他提出传统产业数字化的四大思路：一要打破技术壁垒，广泛联合高校、科研机构、企业等各类创新主体，研发拥有自主知识产权的核心技术；二要有跨行业的技术集成，将数字产业嫁接到传统产业中；三要聚集大量创新人才，并在各地传统产业数字化过程中进行合理配置，将智力资源转化为有效的生产力；四要有成熟的合作模式和创新平台，形成集政、产、学、研、用于一体的区域性创新生态，并运用“技术+产业+资本”三螺旋模式，因地制宜地实现传统产业的转型和区域经济的发展。

广西壮族自治区大数据发展局党组成员、副局长钟穗致辞

钟穗在致辞中表示，今年8月，广西壮族自治区党委政府召开数字广西建设大会，动员全区上下实施大数据战略，建设数字广西，打造面向东盟开放合作的数字新高地。目前，广西壮族自治区正积极融入“一带一路”建设，不断深化与东盟国家的数字经济交流合作，建设中国东盟跨境结算平台，与东盟各国共建共享数字丝绸之路，已具有广阔的发展前景。他强调，本次数字经济高峰论坛在广西的成功举行，必将给广西数字经济发展带来深刻的影响，为广西数字经济带来新的活力。

本次数字经济高峰论坛由专家发言、权威排行榜和白皮书发布、合作协议签约仪式、圆桌论坛以及专题演讲等多个环节构成，嘉宾阵容强大，观点精彩切中时弊，将为加快推进数字经济发展提供有力支撑。

大咖云集 多角度论道数字经济发展

在中关村数字产城联盟副理事长曹帅主持的主旨发言环节，中国工程院院士陆军，中国电子信息产业发展研究院副院长曲大伟，国务院发展研究中心信息中心研究处处长李广乾，国家电子政务专家委员会委员、中组部千人计划青年科学家启迪区块链集团首席科学家朱皞罡，全国科技振兴城市经济研究会秘书长刘峰分别围绕“数字经济发展思考”，“打造数字经济新优势、引领实体经济新发展”，“工业互联网赋能传统产业升级”，“区块链落地产业：取其神用其形”，“数字经济时代的产业创新”等主题，多角度深入剖析数字经济的现状和未来，并提出创新的发展理念，为数字经济与传统产业的融合发展倡议新路径。

在由中国网络空间战略研究所所长秦安主持的“科技创新与军民融合”圆桌对话上，中央党校中国市场经济研究会副会长、全面深化改革研究中心主任阎启英，中国工程院院士、中国电子科技集团公司首席科学家、空警2000预警指挥机总设计师陆军，启迪军民融合研究院院长彭顷砡，启迪控股高级副总裁侯树立结合行业经验，共同论道“创新、融合、实践，开启高质量发展新阶段”，在观点交锋中辩出数字经济发展新机遇。

圆桌对话环节大咖云集

陆军认为，创新是一个主题，在他看来，原始创新是创新的灵魂，数字信息领域也应在基础和技术领域创新，增加中国的原始创新能力，从而影响世界的发展。启迪在创新方面做得非常好，在前期资本运作基础上，将科技界、产业界、金融界联系起来，通过科技促进产业的发展，为中国创新发展作出了积极贡献。

阎启英提出，离不开像启迪这样的优秀团队来搭平台和构建生态，聚集人才、产业、金融等利于战略实施的因素，从而推动、提高战略实施的进程和质量。

彭顷砡说，中国的军民融合本身就是一个创新，通过平台将国防为地方经济发展所用。而启迪也是非常适合做军民融合的载体，一直走在创新的前沿，希望启迪军民融合研究院能顺势而为、造势发展、整合资源、稳步推进，打造中国军民融合发展的新高地。

侯树立表示，启迪控股经20多年搭建的科技服务体系，也能够很好得服务于军民融合的发展。而且，启迪控股“立体三螺旋”模式和集群式创新理念，都是融合的体现，能很快地形成军融集群，成为促进军民融合发展的新生力量。

活动期间，广西科技大学启迪数字学院执行院长洪振挺，北京博维仕科技股份有限公司总裁汪彦文依次对“数字人才培养的启迪模式”、“产业升级中的数字化应用和智慧化发展”等议题展开分享，带来一场精彩的“数字经济赋能产业升级”专题演讲。

重磅首发 前瞻数字经济未来

当天，备受业界关注的“中国城市专利与创新排行榜”、“行业技术创新能力评价体系”、“智能再制造产业白皮书”、“启迪数据能力中心组合产品”均在论坛现场对外首发。

“中国城市专利与创新排行榜”基于中国专利信息中心的权威专利大数据，从专利数量、结构和质量等方面，统计计算中国地级以上城市以专利维度衡量的技术创新产出，揭示不同地区、不同城市在市场化技术创新方面的实力。

专利作为技术创新的激励制度工具，是度量行业创新的温度计。同期发布的“行业技术创新能力评价体系”，以大健康领域体外诊断（IVD）行业为切入点，利用了知翌产业IP模型，对IVD行业30余家创新较为活跃的企业，通过对其专利相关数据的深入研究而成功推出。

《智能再制造产业白皮书》从智能再制造技术体系入手，围绕智能再制造产业结构、产业发展现状、社会经济效益以及未来发展趋势展开研究，以期为相关企业提供借鉴、为行业发展助力、为我国制造业的高质量发展助力。

会上，启迪智慧流域数据能力中心组合产品-启迪水利智脑迎来首秀，启迪水利智脑把物联网、云计算、大数据等数字化服务能力应用于水利信息化中，将建立产学研用一体化的生态化发展体系，构建整套系统化解决方案。

此外，中关村数字产城联盟理事长赵东、副理事长曹帅为联盟首席金融IT架构师胥辉等6人颁发了数字产城联盟金融专家证书，以期为数字金融发展提供“大脑”服务。

(责编：白宇)
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