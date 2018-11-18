原标题：新华社评论员：同乘合作之舟，共创美好未来——论习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会主旨演讲

黄浦江畔，扩大开放的时代强音尚在耳边；太平洋上，合作共赢的中国方案激荡人心。17日，习近平主席应邀出席在巴布亚新几内亚莫尔兹比港举行的亚太经合组织工商领导人峰会并发表主旨演讲。习主席洞察历史大势，把握时代潮流，提出共促合作的五项主张，为亚太持久繁荣注入强劲动力，为世界经济发展指明正确方向。

行程万里，不忘初心。2013年以来，习近平主席出席了历次亚太经合组织领导人非正式会议，为区域合作谋划大手笔、塑造大格局。从践行“互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系”，到落实“全方位互联互通蓝图”，亚太合作之路在脚下延伸，推动构建亚太命运共同体的理念一以贯之。环顾全球，当今世界的变局百年未有，变革会催生新的机遇，但变革过程往往充满着风险挑战。站在十字路口，合作还是对抗？开放还是封闭？互利共赢还是零和博弈？唯有答好时代之问，勇于担当作为，才能点亮亚太发展繁荣之梦，引领世界经济的大船穿云破雾，不断驶向新的发展境界。

驾驶世界经济的大船行稳致远，需要我们端起历史望远镜，握稳舵盘、把准航向。历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。这本书上清楚地记载着，亚太因开放而兴，因合作而荣，不仅书写了APEC的成功故事，也造就了全球最具增长活力和发展潜力的经济板块，成为世界经济增长的重要引擎。历史也在警醒世人，上世纪发生的第二次世界大战，曾让人类陷入空前浩劫，亦给亚太地区留下战火纷飞、民不聊生的血泪记忆。“往者不可谏，来者犹可追。”面对保护主义、单边主义的严峻挑战，发展失衡、治理滞后等时代难题，我们有责任汲取历史智慧，顺应合作共赢的时代潮流，使太平洋真正成为太平之洋、友谊之洋、合作之洋，共同维护世界的和平发展、繁荣进步。

驾驶世界经济的大船行稳致远，需要我们勇做时代弄潮儿，奋楫扬帆、开拓进取。大时代需要大格局，大格局需要大智慧。坚持开放导向，拓展发展空间；坚持发展导向，增进人民福祉；坚持包容导向，促进交融互鉴；坚持创新导向，开辟增长源泉；坚持规则导向，完善全球治理——习主席立足亚太，面向全球提出的五项主张，蕴含着立己达人、共谋发展的中国理念，展现了与时俱进、创新求变的发展智慧。历史大势浩荡前行，唯有在开放中扩大共同利益，通过发展让各国人民过上好日子，用尊重和包容拥抱世界的丰富多样，以创新精神抢抓机遇、应对挑战，秉持共商共建共享理念推动全球经济治理体系变革，亚太才能始终挺立潮头，在实现自身发展的同时为世界经济增添动力。

今年是中国改革开放40周年。在这个特殊的年份回望中国与亚太、中国与世界的关系，历史的启迪弥足珍贵、震撼人心。40年砥砺前行、携手共进，中国不仅发展了自己，也造福了亚太；不仅迎来了从站起来、富起来到强起来的历史飞跃，也为推动构建人类命运共同体贡献了智慧和力量。时序更替，中国推动更高水平开放的脚步永不停滞，“为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同”的信念历久弥坚。从共建“一带一路”倡议落地生根，到首届进博会应者云集，无不诠释着中国共促发展的责任担当，展现了各国对中国方案的广泛认同。瞩望未来，人们更加坚信：一个近14亿人口的大市场，必将成为世界经济的增长之源、活力之源；一个“改革不停顿、开放不止步”的中国，必将为亚太乃至世界的共同繁荣作出更大贡献。

“在当今世界经济风起云涌、风险挑战凸显的形势下，我们同在一条船上，一起谋划发展合作”。遥望广袤无边的大海，身处太平洋探索者号邮轮，习主席的一番话语意味深长。亚太经合组织因水结缘、向海而生，只要我们秉持同舟共济的精神，以开放包容为帆，以务实合作为桨，定能发挥亚太经合组织引领作用，推动世界经济的大船驶向更加美好的彼岸。

(责编：杨曦、蒋琪)