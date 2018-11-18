原标题：互利合作推动双边贸易快速增长

图为恒逸（文莱）大摩拉岛石油化工项目。 本报记者 刘 威摄

近年来，中国与文莱双边贸易呈现快速增长态势，贸易额不断刷新纪录，中国已成为文莱的十大贸易伙伴之一。根据中国海关总署统计，中国与文莱2017年双边贸易额达到约10亿美元，同比增长36.5%。今年前9个月，双边贸易额达到13亿美元，较去年同期增长88.7%。

在两国贸易快速增长的同时，也在向着更加稳定、持续的方向发展。中国对文直接投资发展势头良好，华为、中国银行、恒逸集团等大型企业陆续进入文莱市场拓展业务。文莱财政部第二部长刘光明表示，文莱与中国的双边贸易一直呈上升趋势，双方共同感兴趣领域的投资不断上升。

受国际油价影响，文莱经济近几年出现波动，文莱政府于10年前推出“2035宏愿”，目的就是要推动由以依靠油气为主的单一经济向多元经济转型，在延伸油气产业链的同时，大力加强农渔业、数字经济、信息服务等多元经济发展。在“一带一路”倡议下，国际产能合作的适时提出正好契合文莱“2035宏愿”发展目标。借助文莱合适的土壤，越来越多的中国优质产能开始扎根文莱。

恒逸（文莱）大摩拉岛石油化工项目是中国企业在文单笔最大投资项目，自开工至今已源源不断地将中国在综合炼油领域的技术、人才和设备带到文莱，预计2019年投产后将打通文莱油气领域上下游产业，助力文莱支柱产业多元发展。依托“文莱—广西经济走廊”这一合作平台，双方在港口管理、水产养殖等方面合作成果丰硕。广西北部湾国际港务集团与文莱国家资产管理公司合资成立摩拉港口公司，合作接管摩拉港集装箱码头的运营权，后期更是计划兴建临港产业园，进一步激发文莱摩拉港的发展潜力。此外，不少中国企业和专家前往文莱，介绍中国在种苗繁育、水产养殖等方面的技术经验。文莱得天独厚的自然环境使得中国农渔技术得到充分运用，并预计在未来能够出口东盟其他国家。

2018年5月份，由中国港湾集团总承包建设的大摩拉岛大桥正式竣工，大桥全长5915米，连接着文莱主要陆地区域和东北方向的大摩拉岛。大桥建成后改变了当地民众往返陆地和大摩拉岛只能依靠轮渡的历史，大摩拉岛大桥同时也是文莱首座跨海特大桥，犹如一条巨龙横亘在文莱湾上，成为一道旅游景观。

大桥连接的另一端就是正在如火如荼建设的恒逸（文莱）大摩拉岛石油化工项目，项目总投资约为34.45亿美元，2019年投产后文莱政府将从项目盈利中直接获得可持续收入，极大带动当地社会经济发展，其中部分产品也将出口中国，实现双向互利。不仅如此，项目建设中所带来的辐射效应更为当地解决了近千名本地就业人口。恒逸集团还联合文莱达鲁萨兰大学和浙江大学共同成立联合培养计划，截至目前已培养5批共68人学成归来，其中3批26人已成功就职于恒逸（文莱）大摩拉岛石油化工项目，成为当地石油炼化专业人才。

目前，由中国建筑第六工程局有限公司承建的淡布隆跨海大桥已进入项目建设关键期，中建六局承建的CC4标段是整个工程施工难度最大的一段，占全程30公里中的11.8公里，期间需穿越沼泽等复杂地形，不仅施工难度大，环保要求还很高。在双方共同努力下，项目进展顺利。淡布隆跨海大桥建成后将连接被马来西亚林梦省分隔的文莱主要陆地区域和淡布隆区，实现两地陆路直通，对文莱经济社会发展有着极为重要的意义。在淡布隆区从事旅游行业的莫科森老人对记者表示，大桥未来建成后，原本乘坐快艇近一小时的路程将缩短近一半时间，更多人可直接通过陆路就能前往淡布隆国家公园，因此可以接待更多游客。

展望未来，中文两国在经贸合作快速发展的道路上将互利共赢。（经济日报记者 刘 威 崔玮祎）

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