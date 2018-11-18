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刘士余与券商谈“50ETF期权运作”，期权新品种何时来？

应尤佳

2018年11月18日09:44  来源：中国经济网
 
原标题：刘士余与券商谈“50ETF期权运作”，期权新品种何时来？

　　这两天期权突然成了各方关注的焦点。

　　昨天，证监会主席刘士余召开证券公司负责人专题座谈会，会上听取了关于上证50ETF期权运作及相关对冲工具发展的建议。

　　国内第一个ETF期权产品已经成功推出近4年时间，何时推出新的ETF期权产品引发市场高度关注，公募基金、券商和私募基金都很关注，一方面能带动公募ETF和券商交易的发展，另一方面是公募、私募和券商的对冲产品和对冲投资都需要而更多的ETF期权。

　　期权市场连续出现的大消息，让期权界人士的朋友圈瞬间引爆，甚至有市场人士惊呼国内期权的大时代已经来临。

　　证监会听取上证50ETF期权发展建议

　　最先引爆期权界人士朋友圈的是昨天证监会召开的专题会的内容。

　　11月16日，证监会主席刘士余主持召开部分证券公司负责人专题座谈会，了解券商关于落实习近平总书记11月1日民营企业座谈会重要讲话精神的相关工作进展，听取关于上证50ETF期权运作及相关风险对冲工具发展的建议。会议要求行业进一步发挥市场中介的专业力量，继续以市场化、专业化、多样化方式，尽快、务实、有效地服务和支持具备发展前景的民营企业走出困境，支持长期资金进入市场，促进实体经济持续健康发展。

　　从此次会议的内容来看，主要分为两部分，一是了解券商关于落实习近平11月1日民营企业座谈会重要讲话精神的相关工作进展，二是听取关于上证50ETF期权运作及相关风险对冲工具发展的建议。

　　上证50ETF期权是上交所根据50ETF为标的物推出的买卖合约，也是目前A股市场唯一一个期权交易品种。目前上证50ETF期权流动性和活跃度都在趋于成熟，参与人数多由机构为主，更多专业的散户也在进入。

　　市场解读认为，刘士余听取相关建议释放出监管对风险对冲工具关注的信号，业内人士称，日后不排除将有政策落地。

　　也有市场人士认为，这是绝对重磅消息，一个成熟的资本市场需要衍生品来对冲风险，大资金才敢长线持有仓位同时有工具来应对波动风险。

　　还有的市场人士表示，品种的丰富将会带来更多的操作机会。因为a股的权重和中小创从来不是齐涨共跌，一段时期内，是中小创行情，过一段时期内是权重行情。期权品种如果丰富，则可根据行情风格随时切换，比如权重领涨领跌时做50ETF期权，中小创领涨领跌时做创业板ETF期权，利用不同风格之间的跷跷板效应可做到全年无缝切换。

　　除此之外，昨日，证监会副主席李超在第二届“养老金与投资”论坛上发表讲话，其中明确提到要优化基金作为配置工具的定位：

　　二是着力优化基金作为配置工具的定位。完善公募基金投资策略、适时拓展投资范围，丰富基金产品类型；强化基金产品运作监管，注重保持基金产品风格清晰、稳定；鼓励指数基金等被动投资产品发展，实行更加灵活的费率安排；支持公募基金适度运用金融衍生品等工具以提升组合风险管理水平。

　　市场出现ETF期权扩容传闻

　　今天，市场出现了更进一步的传闻。传闻称，上证50ETF期权上市4周年之际(也就是2019年2月前后)将有望新增ETF期权上市品种。

　　对此，有市场分析人士认为，丰富ETF期权品种具有很大的意义。

　　一是为机构投资者提供更多更全面低成本的对冲和保险工具。期权和期货不同，它区别于期货的一点在于非线性的杠杆，充分的现货、期货保护，成本比股指期货又低很多。机构投资者必须拥有良好的低成本对冲工具，才会敢于大量长线持股。

　　二是进一步发挥知识变现的工具作用。在期权时代，可以充分利用好这个非线性杠杆，以小资金撬动大收益。

　　三是丰富的品种能带来更多对冲与套利机会。市场人士期待，走势更平滑的沪深300ETF和深100ETF期权的出现。

　　四是能为市场提供更好的流动性。50ETF期权的上市对上证50指数成分股的活跃度和成交量有明显促进作用。

　　五是为券商业务转型超车提供机会。由于期权市场是为数不多的成交量、成交额都在增长的市场，且现阶段手续费较高，因此，有望提升券商的业务价值。事实上，在传闻出现之后，就有市场分析人士认为，这一消息如果属实将是对券商股的一大利好。

　　ETF规模激增后

　　更多ETF拥有规模大流动性的特征了

　　一位ETF基金经理告诉记者，从目前来看，除了上证50ETF之外，沪深300和中证500是两个比较适合做ETF期权的品种，一方面是因为这两个ETF是市场比较认可的宽基指数品种，另一方面也是因为这两个指数还有相应的股指期货，再推出期权品种也较为合适。而从交易所推出指数的角度来看，上交所推300ETF的操作难度更低，更为顺理成章。

　　ETF期权对于ETF基金的规模而言影响显著。

　　上图为规模排前10的 ETF规模排名衍变情况，上图转自合金睿智。

　　除了已经纳入期权的上证50ETF排名第一之外，其他还有不少规模较大、成交活跃的ETF品种：

　　这些ETF中，2018年以来绝大多数都出现了规模大幅增长，甚至是翻倍式增长，规模和流动性远远超过去年的水平。

　　从ETF的规模衍变情况来看，在相当长一段时间内，上证50ETF和深100ETF一直是规模最大的两个ETF，但是这种情况在沪深300ETF出现之后，迅速发生了变化，沪深300ETF在2012年出现之后，迅速成为了规模最大的ETF品种。

　　但是情况到了2015年后又发生了变化。2015年初，上证50ETF期权上市。此后，不久上证50ETF的规模就跃居当时市场首位。直至今日，上证50ETF仍是市场内规模最大的ETF品种。

　　这位基金经理表示，ETF期权的交易对ETF的成交量和活跃度会有很大的帮助。自上证50ETF期权面世之后，50ETF逐步得到发展并已扩大为市场内规模最大的ETF品种。对于基金公司而言，大家都会希望自己的ETF品种能够成为交易所的ETF期权交易品种。

　　除了公募基金之外，私募基金也表现出了高度关注。有期货私募基金副总向记者表示，他们一直非常关心股指期货、股指期权这些衍生品的发展，他原本更关心股指期货的发展，因为他们期待股指期货能够早日松绑，但没想到现在ETF期权也“有戏”了。

　　他希望股指期货、ETF期权的发展都能更快一些。他告诉记者，作为从事期货交易的私募基金，他们有很多操作策略都有赖于ETF期权、股指期货相关政策的放开。

(责编：杨曦、蒋琪)
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