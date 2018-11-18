原标题：法国28万人示威反对油价上涨 逾200人受伤

法国官方当地时间17日晚透露，当天全法有28万人参加反对油价上涨的示威活动，超过200人在示威中受伤。

法国内政部当晚发布的消息说，全法有约282700人参加示威，229人在示威中受伤，其中6人伤势严重。上述相关数字和当天早些时候公布的数字相比大大增加。示威中的死亡人数仍为一人。另外，法国警方全天共逮捕117人。

法国内政部长卡斯塔内视察了交通指挥中心，并重申示威者堵塞道路的行为违法，他要求示威活动的组织者承担责任。

本次示威活动举行地点非常分散，规模也很不同，没有任何组织出面进行协调。示威者主要通过社交媒体进行组织和联络。最大规模的示威活动发生在法国东部城市第戎，大约有5000到6000人参与。

巴黎当天下午陆续有小规模的示威者出现在香榭丽舍大街等市中心地带，试图阻塞交通，但被警方驱散。记者注意到，当晚仍有少数示威者滞留在巴黎市中心，警方严密戒备，防止他们冲击总统府。

法国政府计划2019年继续提高汽油和柴油价格，而马克龙去年担任法国总统后，法国油价特别是汽车使用的柴油价格已在不断上升，过去一年来价格已经上涨约20%。

马克龙早些时候曾表示，相关政策尚有调整空间，不过法国政府方面目前在油价方面没有进一步妥协的迹象，官方表示已经采取具体措施应对油价上涨，其中包括扩大燃油费补贴范围等。 (记者 李洋)

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