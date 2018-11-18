原标题：中国9月份减持137亿美元美国国债

美国财政部16日公布的数据显示，今年9月份中国减持137亿美元美国国债，但仍为美国第一大债权国。

数据显示，今年9月份中国持有的美国国债规模降至1.1514万亿美元，为2017年年中以来最低水平。

当月，美国第二大债权国日本减持19亿美元美国国债，持有规模降至1.028万亿美元。中日两国持有的美国国债占外国主要债权人持有美国国债总额的三分之一以上。

截至9月底，外国债权人持有的美国国债总额约为6.2239万亿美元，较前一个月下降了633亿美元。

(责编：杨曦、蒋琪)