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广西奋力建设“大交通”对接“一带一路”

2018年11月18日10:48  来源：新华社
 

　　新华社南宁11月17日电　题：广西奋力建设“大交通”对接“一带一路”

　　新华社记者覃星星

　　在少数民族自治区中首个开通高铁，89%的县通高速公路，以东盟为主的“一带一路”国际航空大通道初步成型……广西壮族自治区成立60年来，特别是党的十八大以来，广西“陆、海、空”交通建设齐头并进，立体大交通体系日渐完善，成为落实“一带一路”倡议加快发展的强力支撑。

　　从南疆“路网末梢”到“区域枢纽”

　　广西壮族自治区成立时，湘桂铁路、黔桂铁路，黎湛铁路三条干线铁路构成了铁路主骨架。1985年开始，广西铁路建设进入快速发展期，一批铁路建成通车。但是，广西境内铁路设备基础差、线路等级低等问题仍然存在，全国铁路6次大提速均与广西无缘。2004年9月2日，原铁道部与自治区政府签署了《关于加快广西铁路建设等问题的会议纪要》，初步敲定广西铁路建设“一揽子”计划。

　　中国铁路南宁局集团有限公司党委书记、董事长康维介绍，2008年，国家调整了《中长期铁路网规划》，广西抓住机遇掀起以高铁为重点的新一轮建设高潮。2013年底，广西成为全国首个开通运营高铁的少数民族自治区。一年后，横跨黔、桂、粤三省区的贵广客专开通运营。截至今年10月，广西已累计开通7条高铁，高铁运营里程1771公里。自治区内14个设区市中已有12个通行动车，群众出行更加便捷。

　　与此同时，广西公路形成了以高速公路为骨架的网络格局。2017年广西高速公路通车里程突破5000公里，高速公路网覆盖所有地级市和89%的县级节点，对外辐射滇、贵、湘、粤等周边省份及东盟国家，助力人畅其行，货畅其流。

　　在陆路交通领域积极作为，广西实现从“路网末梢”向“区域枢纽”的华丽转身。

　　水上大通道加快形成

　　北部湾畔的防城港码头塔吊林立，不断有巨轮驶入港口。而在铁山港，吊机不停地将集装箱吊上开往东盟的货船，一片繁忙景象。

　　利用自身沿海又沿江的独特优势，广西积极促进水路江海衔接，形成以广西北部湾港为龙头、以西江黄金水道为主干的水上大通道，从而加速释放“海”的潜力，激发“江”的活力。

　　“作为海上互联互通的重要节点，广西北部湾港航线实现了东盟国家主要港口全覆盖，并与100多个国家和地区的200多个港口通航，构建起四通八达的‘海上高速’，成为中国西部地区面向东盟国家的重要物流集散基地。”广西北部湾国际港务集团董事长周小溪表示，目前广西北部湾港年货物吞吐能力超过2亿吨，形成了内陆腹地走向东南亚、印度洋、太平洋、地中海等地的海上大通道。

　　除不断加密航线外，当前广西正加速推进北海铁山港区航道三期工程、钦州30万吨级油码头、防城港30万吨级码头及进港航道等一批深水航道和深水泊位建设。

　　千里西江，出云贵、经粤桂，汇流奔腾入海，航运潜力巨大。2008年广西北部湾经济区开放开发上升为国家战略，自治区党委、政府提出打造西江亿吨黄金水道重大决策，全力推动西江黄金水道建设。如今，梧州长洲水利枢纽船闸总设计年通过能力超过1.3亿吨，成为广西对接粤港澳大湾区的水上通道，助力西江“流金淌银”。

　　自治区交通运输厅数据显示，截至2017年底，广西港口生产性泊位达到787个，其中万吨级以上泊位86个，综合货物吞吐能力达到3.55亿吨。

　　以东盟为主的“一带一路”国际航空大通道初步成型

　　“以前去泰国、柬埔寨等国都要赶去广州坐飞机，很折腾；现在南宁就可直航了，省去不少舟车劳顿之苦。”南宁姑娘覃丹说，由于工作关系，她需要经常搭乘民航班机往返于广西与东盟国家之间。随着广西前往东盟国家的航线加密、航班增多，许多和覃丹一样的商旅人士出行更加方便。

　　随着2004年中国—东盟博览会永久落户南宁，广西民航部门持续发力，在拓航线、增航点、建中转上下功夫，民航机场整体实力逐步增强。

　　记者从南宁机场了解到，近年来南宁机场不断增加南宁—曼谷、南宁—首尔等航班密度，开通南宁—岘港、南宁—静冈等新航线。2017年南宁机场旅客吞吐量增速在中南地区千万级机场中排名第一。今年6月21日，南宁—马尼拉定期航班开通，标志着广西实现了与东盟10国空中全部连通。9月底，桂林两江国际机场Ｔ2航站楼正式启用，助推桂林国际旅游胜地建设。

　　广西机场管理集团有关负责人介绍，截至2018年6月底，广西已开通覆盖东盟10国22个通航城市的航线航班，东盟航线数量达28条，以东盟为主的“一带一路”国际航空大通道初步成型。目前在广西运营的航空公司增至64家，其中两家为本土航空公司。

(责编：白宇)
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