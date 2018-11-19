中关村发布支持民营经济发展系列政策

本报北京11月18日电 （记者王昊男）为了解决民营企业资本流动性问题、支持企业加强原始创新，日前中关村召开支持民营经济发展政策发布会，发布了《关于进一步支持中关村国家自主创新示范区科技型企业融资发展的若干措施》和《中关村国家自主创新示范区关于支持颠覆性技术创新的指导意见》。其中提出，针对颠覆性技术周期长、风险大、短期效果不明显等特点，在资金支持方面将采取小额起步、逐步加码的支持方式，“对于在实施过程中取得重大突破、进入成果转化或产业化阶段的项目，可按照政策每年给予最高3000万元的资金支持，累计支持金额最高1亿元。”

据介绍，《若干措施》重点解决科技型民营企业融资难、融资贵的问题，有针对性地提出了十条举措。《指导意见》围绕原始创新、前沿引领形成一揽子支持措施，对颠覆性技术的支持方式共有八项，包含资金支持、产业对接、市场对接、市场投融资服务、宣传服务等。

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