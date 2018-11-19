环保加力，激活绿色经济（经济热点·新经济新观察④）

数据来源：中国环保产业协会

“双创新”打开大市场

环保技术相关的发明专利数量排名世界第一，环境服务业快速发展

位于北京中关村国家自主创新示范区的碧水源公司，是全球一流的膜设备生产制造商和供应商。如今，碧水源在不断完善市政水处理等主营业务的同时，正发力布局民用净水机领域，利用自主研发的新一代低压选择性纳滤芯专利技术，去除水中的有害物质，保留水中有利于人体健康的矿物质，避免长期饮用纯净水造成的危害。

“膜技术这个根可以‘花开两朵’，民用净水领域是一个有巨大发展潜力的市场，能够成为碧水源的另一个增长点。”董事长文剑平说，公司在高新技术研发和商业模式创新上同步发力，获得广泛的市场认可。

今年以来，随着美丽中国建设、污染防治攻坚战深入开展，庞大的环保市场空间持续释放，环保产业保持较快发展的好势头，经济、社会、环境效益显著，环保产业已成为我国重要的战略性新兴产业之一。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，推动节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，到2020年，先进环保产业产值规模力争超过2万亿元。

“2010年以前，污染防治市场的收入一般只占污染治理投资的40%至60%，现在达到1.25倍以上，这说明环保产业减少了对政策和投资的过度依赖，有一部分收入的实现不是靠污染治理投资直接拉动的。”中国环保产业协会秘书长易斌表示，正是技术+商业模式“双创新”，使得我国环保产业发展的内生动力显著增加，市场领域扩大。“另一个很重要的变化就是环卫、社会化监测、污染调查评估等过去非市场化的领域开始开放，环境服务模式创新，形成了新的市场。”易斌说。

易斌介绍，近年来我国环保产业的发展明显呈现以下趋势：

——产业结构在快速优化，以第三方治理、综合环境服务、“环境管家”服务为核心的现代环境服务产业体系加速形成。2015年以后，环境服务收入超过设备、产品收入，2017年已经达到环保产业总收入的65%以上。

——产业集约化发展加速，形成一批大型骨干企业集团，成为环保市场的主力军。2016年和2017年，中国环保产业协会对约7000家环保企业进行调查分析，结果显示，营业收入过亿元的企业数量占比仅为11%左右，但其环保业务营业收入占比超过80%，营业利润占比超过90%。2017年，2家企业环保业务营业收入超过100亿元，9家企业达50亿—100亿元。

——环保产业技术创新能力进入国际第一方阵，步入以自主创新和集成创新为主的新阶段。中国环保产业协会和中科院合肥物质科研院的一项调查显示，我国2008年以来与环保技术相关的发明专利数量超过日本、美国等国家，排名世界第一。

“环保产业在推进生态文明建设、经济高质量发展和绿色转型中，具有战略性和基础性的地位。对于国内环保产业未来发展，我是积极的乐观派。”易斌说，“今年初，中国环保产业协会提出环保产业已进入从快速发展阶段迈向高质量发展阶段的转型期。”

强监管释放新空间

环保产业成为“万亿级”产业，保持着较快增长势头

“近年来我国环保产业发展速度很快。”生态环境部规划财务司副司长汪键介绍，数据显示，“十二五”以来，我国环保产业年均增速约为26.9%，2016年环保产业的销售收入是1.15万亿元，较上年增长约19.8%，成为我国一个“万亿级”产业。2017年环保产业的销售收入达1.35万亿元，比2016年增加了17.4%。今年上半年销售收入同比又增加了18%。

从今年看，上半年全国120家A股上市环保企业共实现环保业务营收835亿元，同比增长15.8%；环保业务净利润97.7亿元，同比增长16.2%；环保业务净利润率11.7%，同比提高了1%。而同期359家新三板挂牌环保企业环保主营业务收入202.3亿元，同比增长18.5%；环保营业利润20亿元，同比增长27.9%。

江苏盐城市的节能环保产业被列为全省13个重点产业集群之一。今年1—10月，盐城环保科技城64家规模以上企业共实现主营业务收入148.6亿元，同比增长8.9%。“二季度签约的和阳环保智能设备制造等6个项目，投资30亿元，11月底有望全部建成投产，届时可衍生出8家新型高科技企业，全年可新增工业开票销售额50亿元以上。”盐城环保科技城管委会副主任李晓明说。

“面对经济下行压力，环保产业仍保持较高增速，高于同期规模以上工业企业，并保持了一定的利润水平，环保产业整体发展态势良好。”易斌认为。

“党的十九大对生态环境保护作出进一步部署安排，全国生态环境保护大会明确了重点任务，各项污染防治攻坚战和专项行动计划大力实施，中央环保督察深入推进，环境监管力度明显加强……这些因素有力推动了环保产业潜在市场向现实市场转化，有效释放了环保产业市场空间。”易斌说。

经专家测算，打赢蓝天保卫战投资需求约为10180亿元；打好碧水保卫战投资需求约为1.8万亿元；打好净土保卫战投资需求约为6600亿元。环保产业市场空间巨大，迎来难得的发展机遇。

解难题还需加把力

“低价中标”扰乱市场环境，环保企业总体上仍呈现“小、弱、难”的局面

在环保产业快速发展的同时，也出现了“低价中标”等突出问题。

低价恶性竞争已成为环保产业的一个痛点，影响了环保产业健康发展。“近年来，许多企业纷纷涌入环保市场，通过低价中标、溢价并购等方式跑马圈地，搅乱了环保市场，埋下了低效或无效治理的隐患。有些企业根本不具备治理技术，也没有环境业绩，但为了抢占市场，不计成本，不惜代价，以低价或超低价方式中标环保项目，造成市场的混乱。”全国工商联环境服务业商会副会长兼首席环境策划专家骆建华说。

骆建华建议，必须采取切实有效措施，治理环保行业低价中标乱象，对已有的低价中标项目，政府部门应加强监管，防止出现低效或无效的环境治理工程。

“各级政府应在营造有利于环保产业发展的良好政策环境、公平市场竞争环境、营商环境方面下更大功夫，切实解决企业低价竞争、融资难融资贵等问题。”易斌表示，促进环保产业高质量发展，需要尽快制定一系列优惠政策，包括重点落实对第三方治理企业的相关政策，如将污泥处置费用纳入污水处理费，污水处理、垃圾处理、固体废物处理和资源化利用税收即征即退等，切实减轻环保企业负担。同时，加快落实绿色信贷、绿色债券、环保企业上市、再融资等绿色金融措施，提升金融业对环保产业的信心，扶持环保产业发展。

文剑平认为，我国环保企业总体上还呈现“小”“弱”“难”的局面，企业规模较小，创新能力较弱，还不能完全适应经济社会发展需求。“解决这些问题，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升市场化水平，让市场更加公平、开放。环保企业自身也要加大技术和商业模式创新的力度。”

2015年以来，生态环境领域PPP（政府和社会资本合作）项目快速发展，截至今年7月，生态建设与环境保护PPP项目入库数为664个，占PPP项目库总数的8.6%，总投资额8412亿元。今年在经济下行压力、去杠杆等多重因素叠加影响下，部分承接了较多PPP项目的企业出现一定程度的资金周转困难，可能导致下半年环保产业整体规模及效益的增长不及预期。

针对这一情况，生态环境部有关负责人表示，将规范生态环境领域PPP模式，加快出台《关于打好污染防治攻坚战 推进生态环境领域政府和社会资本合作的实施意见》，采取多种方式支持对实现污染防治攻坚战目标支撑作用强、生态环境效益显著的PPP项目。

“人民群众对美好生活、优美环境的向往和追求，决定了环保产业发展具有可持续性。随着美丽中国建设的提速，环保产业的发展空间会继续扩大、发展质量会进一步提升。”易斌说。

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收废品用上“互联网+”

北京市朝阳区某小区的一台饮料瓶智能回收机前，时常有人拎着一大袋饮料瓶，将瓶子一个个放进投瓶口。机器5秒左右完成扫描瓶身条形码的识别及分选过程，触屏上随即显示出返利金额，投瓶者输入手机号码，就可以将返利存入账户，也可以选择捐赠出去支持绿色公益行动。

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《 人民日报 》（ 2018年11月19日 17 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)