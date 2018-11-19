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浙江义乌探索打造“信用积分银行”

信用“存”起来  生意火起来（微观察）

本报记者  林丽鹂

2018年11月19日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　“第一次来义乌小商品市场，商铺实在太多了，看得我眼花缭乱。”巴西华人客商陈杰想购买一批通信设备。然而义乌国际商贸城商位多达7万个，让很多初来乍到的客商难以选择。“以前没有在义乌采购的经验，真有些担心被骗，要是能有渠道了解每个商户的信用状况就好了。”

　　无论是商家下订单，还是消费者选购商品，了解卖家的信用状况都至关重要。如何通过加强信用体系建设，让买卖双方交易更加便捷？浙江义乌的“信用积分银行”做了有益探索。

　　“手机上就可以查询信用信息，太实用了”

　　“我逛了一圈，发现每个商户门楣上都有信用评级，有的五星，有的只有一星，市场工作人员告诉我这代表商户信用，此外挂了‘红牌牌’的是党员商户。”陈杰在市场工作人员的帮助下安装了义乌市场信用APP，“通过APP输入商位号或负责人姓名，手机上就可以查询信用信息，太实用了。”他经过信用比对，最终选定了国际商贸城二区王国田的店铺“义乌市银河电讯器材商行”，一口气下了20多万元的订单。“老客户都知道我的信誉，但新来的客户就敢下这么大的单，多亏了‘信用银行’。”王国田说。

　　王国田说的“信用银行”是指今年9月正式上线的义乌“信用积分银行”，这正是义乌破解信用信息“孤岛”的有益尝试。据介绍，义乌“信用积分银行”的信用积分数据由市场监管、公安、社保、税务、市场主办方、镇街等部门单位提供，并将评价结果统一纳入全市社会法人信用评价体系。

　　近年来，我国信用体系建设取得一定成效，2014年出台了《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》，信用体系建设有了顶层设计。但目前各地信用信息的整合和应用还存在“孤岛化”难题，没有一套统一的联动机制，守信激励和失信惩戒机制尚不健全。比如，工商、金融、税务系统的信用体系已经建成，但行业间信用信息共享仍存在不及时等问题。

　　“‘信用积分银行’上线后，细化设置了20个指标的信用加分。目的是扩大信用评价结果的社会化运用，让信用真正成为商户的资产，通过负向惩戒和正向激励对经营主体产生直接影响。”义乌市市场监督管理局局长龚淑娟介绍，“系统还借鉴了汽车驾照管理模式，推行党员‘12分制’管理制度，把党员志愿服务、诚信经营等情况纳入加扣分项目，激励党员带头诚信经营。目前，中国小商品城信用等级良好以上的党员经营户占比91%，其中优秀等级占到56%。”

　　“信用好了，商铺租金就比别人更便宜”

　　记者了解到，目前义乌的“信用积分银行”已经实现一站式查询，无论是采购商还是普通消费者，都能通过市场内的触摸屏信用查询机或手机安装义乌市场信用APP，查询任何一家商铺的信用情况。不仅采购商有了筛选依据，监管部门也能够全方位了解市场主体的信用状况，促进部门之间的协作交流、联合实施诚信奖励和失信惩戒。

　　一直守信，就能点“信”成金。“我在市场做了20多年生意，从来没骗过人，才做成五星商铺，信用好了，租金比很多商户都便宜。”王国田说。信用的好坏不仅会影响客户对商铺的选择，还影响着商铺租金、贷款等方方面面。比如，市场主办方会根据信用评定结果，采取差别化奖惩政策，对信用优良者在租金上给予一定优惠；银行发放贷款也会参考信用评定结果，调整贷款额度和利率。

　　而一旦商家失信，就会在义乌市场信用APP上有明确的失信公示，失信企业不仅会在“信用积分银行”里信用破产，还有可能在市场上资产破产。去年，市场内一家进出口公司因虚假标注溯源码、盗用“电子身份证”，最终被系统判定信用等级偏低，列入市场禁入名单。“失信后不能租商铺，不允许经营，商家受到严厉的惩戒。”中国小商品城党委书记王松兵说。

　　“诚信本就是经商的本分。以前我们都是一点点积累客户和信用，现在‘信用银行’有了量化考核的指标，赏罚分明，诚信的价值更透明，也更能激励商户。”王国田说。


　　《 人民日报 》（ 2018年11月19日 17 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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