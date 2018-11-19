北青社评：警惕“首付贷”乱象重来

原标题：警惕“首付贷”乱象重来

使用“首付贷”买房，是突破现行购房限制政策的违规行为，对当前楼市调控可能构成严重干扰。房地产开发企业及地产中介向购房者变相发放贷款，这种不受监管的违法金融业务，潜藏着较大的系统性风险，一旦楼市风云突变，可能导致金融系统出现紊乱。

在楼市调控趋严背景下，市场交易逐渐冷清。最近有媒体调查发现，此前已淡出房地产市场的“首付贷”，在多地呈死灰复燃态势。一些开发商包括一些大型房企私下推出“首付贷”或“首付分期”吸引购房者，监管部门和相关方面对此应有足够的警惕。

与“双十一”期间电商和零售业的火热相比，楼市没有“金九”又失“银十”。今年以来，各地坚持因城因地制宜精准施策，强化地方调控主体责任。从三季度开始，楼市频现降温信号，住房成交价普遍下滑，部分地区新建商品住宅甚至出现打折促销。楼市有点凉，而且似乎提前进入了“冬季”。

在不断加码的调控措施作用下，房地产市场正在逐步回归理性。此时“首付贷”或“首付分期”重出江湖，对这一现象可能产生的负面作用，应当进行科学研判、严密监测和严加防范。

“首付贷”是在买房者购房款不足的情况下，开发商或其他第三方金融平台为其提供贷款，用于解决首付资金，让购房者快速入市。早在2016年，有关部门就认定“首付贷”是违法违规的金融产品。住建部、国家发改委、央行等七部委发布有关规定，要求中介机构不得提供或与其他机构合作提供“首付贷”等违法违规的金融产品和服务。

尽管此前已经界定了“首付贷”的违法违规性质，但一些开发商和中介机构依然采取“首付分期”等形式，为炒房人提供资金，变相垫付首付款。今年6月底，针对一些热点城市再现“抢房潮”，住建部等七部委联合开展治理房地产市场乱象专项行动，之后多个省份和城市也将“首付分期”列入了房地产市场乱象整治范围，予以重点打击。

目前，在楼市逐步回归理性的过程中，一些地方的开发商和地产中介再次推出“首付贷”或“首付分期”，乱象再现值得高度关注。“首付贷”带来的问题和风险显而易见。通过“首付贷”或“首付分期”买房，相当于加杠杆购房，这与“房子是用来住的，不是用来炒的”的原则相违背。使用“首付贷”买房，是突破现行购房限制政策的违规行为，对当前楼市调控可能构成严重干扰。另外，房地产开发企业及地产中介没有取得相应的金融业务资质，而向购房者变相发放贷款，这种不受监管的违法金融业务，潜藏着较大的系统性风险，一旦楼市风云突变，可能导致金融系统随之出现紊乱。

对于涉足“首付贷”或“首付分期”的购房者而言，更是面临巨大风险。一些购房者原本的计划很周全，先通过“首付贷”把房子买下来，然后或举家凑钱，或借遍亲朋好友，又或卖掉老房子，迅速还掉“首付贷”。但是，计划往往赶不上变化，一旦某个环节出了问题，购房者无法及时还款，逾期可能造成巨大的违约金损失。

更严重的是，有的购房者可能通过“消费贷”及大额信用卡套取资金来归还“首付贷”。这种行为不仅大大增加了未来还款压力，还可能导致银行拒绝为其办理房屋按揭贷款，进而引出一系列纠纷并产生重大经济损失。“首付贷”或“首付分期”极有可能是一个甜蜜的陷阱，购房者对此必须有清醒认识。

“首付贷”让还款能力不足的人进入了房地产市场，这既是对购房者的不负责任，也给市场平添了风险。随着楼市逐渐进入胶着状态，违规提供“首付贷”、捏造散布虚假信息等各种房地产乱象还会不时出现。监管者要提高警惕防范风险，购房者更需要提高警惕，防止各种可能出现的房地产市场风险严重伤害自身利益。

(责编：朱江、仝宗莉)