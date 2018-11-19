原标题：一带一路国际合作高峰论坛展览馆年底建成

本报讯（记者 武文娟）首届“一带一路”国际合作高峰论坛展览馆正在雁栖湖北岸有序建设中，目前基础建筑已完成80%，下一步将进行设备进场施工。北京青年报记者从怀柔区了解到，预计今年年底具备接待条件，2019年初投入试运行。

据了解，首届“一带一路”国际合作高峰论坛展览馆在今年9月中旬开始施工建设，总建筑面积约1500平方米，通过“一带一路”实物展、多媒体展，以及参观者交流互动等形式，全面展示高峰论坛的盛况盛果，彰显“一带一路”文化内涵的魅力。

整个展览馆共分为五个厅。其中，国际会都展厅将通过光线模拟、动态投影等，讲述雁栖湖国际会都的区域现状及未来规划。时空走廊展厅将以五联屏为展示载体，展示古丝路与“一带一路”沿线国家风貌。丝路文化展厅则通过投影投射、热转印技术，让游客沉浸式感受古代丝绸之路发展到如今“一带一路”的历史进程。共谋发展展厅采用VR虚拟现实技术、360°环幕全景回顾，讲述和还原首届“一带一路”国际合作高峰论坛盛况。丰硕成果展厅将对高峰论坛所达成的系列合作共识、务实成果等进行梳理汇总，配合互动投影桌面，设置知识竞答，为游客带来交互式体验。

北青报记者了解到，“一带一路”国际合作高峰论坛展览馆预计年底具备接待条件，2019年初投入试运行。投用后，该馆将与雁栖湖西岸的2014APEC展示中心，共同成为免费向市民开放参观的爱国主义教育基地和怀柔服务首都国际交往中心职能的重要承载地。

此外，已列入雁栖湖国际会都扩容提升范围内的、总建筑规模2.7万平方米的雁柏山庄改造工程，目前已完成项目规划方案和项目区内地上物拆除等前期工作，年底前具备开工建设条件，预计2021年4月底建成。

据北控会都公司党总支副书记吕珅介绍，该项目位于雁栖湖北岸，创建生态、舒适、宜人，有文化创造活力的特色环境场所，远观水，近观山，庭院有园林，建筑融入山水间。设计灵感演绎于中国宋代山水文人画，场地总体规划布局参照宋朝王希孟的《千里江山图》，建筑单体和景观构筑物格局参照宋刘松年的《四景山水图》，前者气象宏阔，大中可以见小；后者朴质典雅，小中可以见大。

(责编：朱江、仝宗莉)