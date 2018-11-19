北京房山为民营企业送服务上门

原标题：房山为民营企业送服务上门

本报讯（记者 刘婧）房山区日前召开民营企业座谈会。北京青年报记者了解到，房山区要全力支持民营企业发展壮大，为民营企业送服务上门，重点帮助企业解决融资难、融资贵的问题。

据房山区委书记陈清介绍，在支持民营企业发展的过程中，要带头抓好国家减税降费政策落实，决不打丝毫折扣，让企业切实享受到减负政策的红利，重点帮助企业解决融资难、融资贵的问题，深化民营和小微企业金融服务，帮助企业渡过难关。同时，打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，在市场准入、审批许可、经营运行、招投标等方面，在产业政策和执行过程中，都要做到对民营企业一视同仁。

在优化营商环境方面，进一步推动 “放管服”改革，深入实施改革优化营商环境 22 项举措、72条政策，继续念好服务这本经，全力建立亲清新型政商关系。

陈清重点强调，各单位要按照“民有所呼，我有所应”的要求，切实帮助民营企业解决困难，打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，营造公平竞争环境，完善政策体系和执行方式，促进房山区民营经济迸发新的活力。

北京青年报记者了解到，在房山区政府的号召下，房山区环保局已经提前试行了“上门服务”。北京远大九和药业有限公司就是被服务的民营企业之一。该公司于2003年与房山区窦店村合资建厂，主要从事化学药品制剂制造和销售，属于北京市高新技术企业以及中关村高新技术企业，也是年纳税额过亿元的纳税大户。因企业在2003年建厂之时，存在一系列报批手续不完善的历史问题，制约了未来投资扩产和新产品、新剂型的引进，尤其是下一步的投资扩产已经迫在眉睫，现有的环保治理工艺和治理手段是否与新标准相吻合、未来进一步扩产后的环评如何展开，成为困扰企业发展的一道瓶颈。

为了给高新民营企业支招，房山环保局多次前往企业一线调查，变“监督员”为“服务员”，详细了解公司的环保工作现状、污染物排放情况，同时深入探讨企业未来的发展规划，经营目标，提出既符合环境保护要求又确保企业经营的整改治理方案。同时，根据企业未来的扩产需求拟定环评计划，安排专门的技术人员与公司对接，上门服务。经过房山区环保局上门“把脉问诊”，这个年纳税额超亿元的高新民营企业，在环评方面的发展瓶颈得到解决，企业投资扩产得以顺利进行。

(责编：朱江、仝宗莉)