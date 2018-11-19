京城核心区大模型下周亮相国家博物馆

原标题：京城核心区大模型下周亮相国博

11月22日，由北京市国资委与北京市建筑设计研究院联合主办的“都·城——我们与这座城市”专题展览将在中国国家博物馆拉开帷幕。展览将充分运用历史图片、文字视频、沉浸式体验等多种形式和元素，展示首都北京建筑建设的沿革与新貌，同时也将展示北京建院作为建筑设计国企，在国家城市建设发展研究和首都“四个中心”建设中取得的累累硕果。

大模型按比例实景展示的京城核心区

“都·城——我们与这座城市”专题展开展前夕，北京青年报记者在对北京建院的采访中了解到，一个按建筑实物缩小尺寸制作的京城大模型，将亮相展览现场。据介绍，这一为专题展专门加工赶制的京城大模型，长10.3米宽，宽6米，总面积60余平方米。模型中按比例实景展示的京城核心区，东起大望路，西至公主坟，南北涵盖南北二环，“区域内所有建筑物都在模型中进行了具体体现，北京建院的所有参与项目，也在上面进行了集中标注。”相关工作人员告诉北青报记者。

除京城大模型外，本次展览还有内容丰富的墙面长卷内容，人民大会堂的兴建、天安门广场群的建筑变迁，亚运、奥运以及冬奥的里程碑式场馆，以及包括办公、工业、教育、生活、文化、医疗以及住宅等各类建筑项目都将在墙面长卷中有集中展示。展示除了运用图片、文字、历史材料之外，还有大量的模型元素，让观众能够有更直观的体会。同时包括2022冬奥场馆国家速滑馆“冰丝带”、2014年北京APEC峰会的雁栖湖主会场以及新机场等北京建院参与的多项重大建筑项目，在展览中也都将有精彩呈现。

北京建院见证首都城市变迁

北京市建筑设计研究院有限公司是新中国成立后的第一家建筑设计院。1949年10月1日北京市公营永茂建筑公司设计部（北京建院的前身）正式成立。北京建院为建设新中国的首都而生，69年来，北京建院描绘也见证了首都北京的城市变迁。

从建国十大建筑中的八大建筑，到天安门广场建筑群及长安街沿线建筑群，从亚运会到奥运会，从民用住宅到城市公共建筑，从城市背景到地标建筑，从城市名片到国之重器，北京建院相关负责人告诉北青报记者，北京建院经历69年的发展，迄今已完成两万五千多个建筑项目、超过2.5亿平方米建筑面积的设计工作，在服务国家和首都重大战略部署、重要工程建设方面发挥着独特价值。

承担国家速滑馆等冬奥会场馆设计

京城最新的重要建设项目中，新机场的建设备受各界的关注。据了解，北京大兴国际机场是目前在建中的世界最大机场，航站区工程总建筑面积约140万平方米，建成后预计年旅客吞吐量可承纳7200万人次以上。北京建院作为其设计联合总承包单位，搭建协同设计平台，进行多人、多专业、多工种的“大军团”作战，以高效、科学、精确的方式完成全部技术设计工作，以高度的国企担当和卓越的设计能力，为这项重大的世纪工程作出贡献。

北京建院还积极参与冬奥场馆的工程建设。随着成功申办2022年冬奥会，北京成为世界首个双奥之城。北京建院也成为世界上少数同时设计过双奥场馆的建筑设计机构。2022年冬奥会，北京建院承担了国家速滑馆等2个新建场馆以及国家体育馆等7个改造场馆的设计和咨询工作。

其中以22条“冰丝带”为惊艳特征之一的国家速滑馆，是2022年冬奥会北京赛区标志性的新建竞赛场馆。相关设计团队负责人告诉北青报记者，北京建院将严格按照国际奥委会的标准、冬奥组委和市重大项目办的要求，统筹制定统一的技术和设计标准与要求，以打造“北京冬奥工程质量”金名片为目标，统筹协调推进确保所有项目高标准、高质量完成。据介绍，国家速滑馆目前已经完成主体结构工程，顺利进入屋顶钢结构施工。按照计划，2019年底工程将基本完工，2020年将达到举办测试赛的条件。文/本报记者 任笑元

(责编：朱江、仝宗莉)