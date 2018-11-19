原标题：以为是现炒实际为速食包加热 外卖速食餐成监管盲区

近日一则“恶心外卖日销40万份”的视频在网上盛传。目前视频真伪还有待认定，当地食药监部门现场检查称未发现过期食品原料和成品，但饿了么、美团已经宣布第一时间将使用该品牌速食包的商家全部下线。

到底有多少外卖餐厅在使用廉价速食包？如果并非现炒现卖的菜品，是否应该向消费者明示？截至记者发稿时为止，食药监部门和外卖平台都没有明确说法。业内人士呼吁，本市对餐饮行业的监管，除了要求明厨亮灶之外，还应尽快要求商家公示菜品加工工艺，避免廉价速食餐成为监管“盲区”。

恶心外卖牵出速食包隐忧

网上流传的视频显示，半成品速食包生产企业安徽杠岗香食品科技有限公司生产环境恶劣，现场人员称排骨粒都快放一年了，掉在地上的肉也捡起来直接腌制，酱汁则用手直接搅拌。

在速食包行业，杠岗香排在全国第一梯队，日产量40万份，其中超过50%用于外卖，该公司的代理商也遍布全国各地。

虽然该公司很快发出声明，称该视频为剪辑拼凑合成，但梨视频原创团队也表示，可以对视频的真实性负责。

目前，饿了么与美团两大外卖平台已同步下架了涉及相关原材料的餐食商品。不过对于下架商品数量，以及近日外卖销售数量是否受到影响，两大平台并未披露。

“反正我是不敢再点外卖了。谁能告诉我哪些外卖商家100%不用速食包？”曾经是外卖重度用户的金晓丹说，以后还是去餐厅点菜更放心一些。

使用速食包商户或达两三成

记者在美团、饿了么两大外卖平台搜索，几乎没有商户提示自己的菜品使用了速食包。但是真实情况究竟如何呢？

“外卖平台至少得有两三成商户在部分菜品中使用过速食包，而且近年来这一规模还在扩大。”一位曾就职外卖平台的中层管理人员告诉记者。

记者在淘宝上发现，包括梅菜扣肉饭、香菇滑鸡饭、鱼香茄子饭等不少速食包，价格甚至低到只有五六元。但这些速食包微波炉加热几分钟，就能被餐厅卖出动辄二三十元的身价。“一方面降低成本增加利润，另一方面也提高接单速度。”这位管理人员还透露，速食包口味比较恒定，万一吃出问题，商户还可以把责任推给生产厂家，所以日益受到商户的追捧。

“有些做煲仔饭之类的快餐企业，进入上升期后的第一选择就是放弃店内现场加工，转为订购速食包。靠这个捷径两年能新开20家店，假如全是店内现场加工，成本得多高呀？”另一位餐饮从业人士告诉记者，经营者使用速食包的行为超出了一般大众的消费认知，也成为商家的“绝对隐私”。但截至目前，食药监部门对速食包的使用没有任何明确说法，两大外卖平台也难以要求商户主动公示。他建议，除了明厨亮灶的要求，监管部门应该出台新规，要求外卖平台商户必须公布使用食材和工艺的详情。

他提醒市民，现阶段要想远离速食包菜品，最简单的方式是先去实体店体验，通常付款后十分钟内就能出餐，店内又看不到大锅急炒场景的，很可能就是用了速食包。对于店面难寻，或者几乎没有堂食的平台商户更要格外警惕。

速食包不明示侵犯知情权

北京志霖律师事务所副主任赵占领律师表示，餐饮商家能否使用速食包，目前并没有相应规定，但商家要尊重消费者知情权。生产地、日期、质量、规格、加工工艺等都需要商户明确告知，否则会误导消费者，以为餐品都是现场制作的。

北京观道律师事务所主任朱金元律师分析，相比现场制作，速食包增加了食品受到污染的机会，因此更需要遵守食品安全相关法规。他介绍，《中华人民共和国食品安全法》中规定，对于使用超过保质期的食品原料，或者生产经营腐败变质、污秽不洁等食品的企业，货值金额一万元以上的，可处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。“看着处罚力度不小，但是在实际执行中，基本都是处罚当批次产品，而不会溯及既往，所以违规违法企业很难伤筋动骨。”他认为，提高处罚力度才能有效打击食安违法现象。 （本报记者 赵鹏）

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