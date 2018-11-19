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刷单乱象为什么屡禁不绝 有平台号称有60万“刷手”

2018年11月19日08:16  来源：中国经济网
 
原标题：刷单乱象为什么屡禁不绝 有平台号称有60万“刷手”

　　电商平台对刷单行为的打击越来越严厉，从刷单报价就能看出来，最早刷一单才几毛钱，现在至少要3.5元到4元。

　　应该警惕“反向刷单”现象。有些卖家恶意给竞争对手刷单，故意触发平台监测，由此打击竞争对手

　　据报道，网购刷单灰色产业链近期异常活跃，包括“握手网”“宝宝刷单网”等多家刷单平台近期业务频繁，其中“握手网”号称有60万“刷手”，在被曝光之后，两家刷单平台的刷单业务依然没有停止。

　　网购刷单为何屡禁不绝？“说到底还是利益驱动。”在淘宝开了10年网店的卖家吴翀告诉记者，现在刷单的一般都是高毛利小众商品，比如高价保健品。它们一方面通过搜索引擎做广告，另一方面通过刷单骗取消费者信任。对于其他卖家来说，这显然是不公平竞争，诱导消费者购买质价不符的商品，属于商业欺诈行为。

　　从法律层面来讲，打击刷单力度从未减弱。《电子商务法》明确规定，电子商务经营者“不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者”。新修订的《反不正当竞争法》规定，经营者采用刷单、炒信等方式，帮助自己或其他经营者进行虚假宣传或引人误解的商业宣传，“情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照”。

　　目前，一些电商平台通过技术手段遏制刷单。为此，京东专门研发了“反作弊识别系统”，利用大数据识别交易环节的异常数据，对虚假交易精准定位。

　　阿里巴巴搜索事业部专家风玄则告诉本报记者，为了打击刷单行为，阿里巴巴组成专门项目组，横跨搜索风控、算法技术、客满申诉、安全、平台治理、招商、行业、法务等多个部门。技术上充分汲取了来自对抗智能团队的反作弊算法，模型识别出可疑订单后，会将涉及商家的信息及时反馈给搜索和申诉团队，然后人工初审，在初审完成后，再一次复核，最终根据刷单情节严重程度，给予警告、降级、清退等不同程度处理。今年以来，阿里巴巴共监控到2800多个炒信平台，包括刷单QQ群2384个，空包交易平台290个，刷单交易平台237个。

　　“电商平台对刷单行为的打击越来越严厉，这从刷单报价就能看出来，最早刷一单才几毛钱，现在至少要3.5元到4元。”吴翀表示，“刷单的套路之一就是使用虚假地址，但现在如果卖家再把地址写成‘某某小卖部旁边’或者‘几号楼A’‘几号楼B’等过去刷单经常用的地址，就会收到系统提示，警告这些是风险地址。”

　　但即便如此，刷单现象仍屡禁不绝。吴翀直言：“刷单最终要走快递公司，卖家拿个信封里面塞几张纸，快递公司其实知道这些都是刷单件，到了派送点根本不会被派送出去，但照样可以赚快递费，何乐而不为？除非快递公司自查，不然刷单总有‘钻空子’的办法。”

　　一位不愿透露姓名的电商平台高管表示，对刷单行为的判断，电商平台掌握的线上数据只是一部分，打击刷单行为，还涉及快递公司、监管部门乃至司法机关等，“电商平台并没有执法权，只能根据数据判断对违规卖家作出处理，但对于刷单公司、违规快递公司，就没有什么办法了”。

　　由此可见，形成合力是打击网购刷单的关键。中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示，打击网络刷单行为，需要多部门联合管理，从线上游戏规则到线下监管，从政府部门到平台、商家乃至用户共同努力，工商部门、消费者权益保护部门、市场监督管理部门乃至公安部门，可联合探索出一套打击刷单机制。此外，也应该警惕“反向刷单”现象，有些卖家恶意给竞争对手刷单，故意触发平台监测，由此打击竞争对手，这些现象同样需要重视。

(责编：朱江、仝宗莉)
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