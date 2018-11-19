原标题：“小黄人”“蓝精灵”广泛应用 快递插上了腾飞的翅膀

今年科技投入不断加大，“小黄人”“蓝精灵”广泛应用——

快递插上了腾飞的翅膀

位于重庆市渝北区的中通快递重庆分拨中心自动化分拣设备。记者 吉蕾蕾摄

快递运输是整个快递产业链的生命线。今年快递运送旺季，快递企业科技投入不断加大，“小黄人”“蓝精灵”等自动化分拣、无人仓和智能分拣机器人逐渐规模化使用,切实提升了中转环节处理能力和末端环节派送投递能力，确保消费者购物体验有效改善——

随着消费者需求日益多元化和快递网络的不断延伸，快递业务量持续快速增长。从过去的运送不畅，到如今的分钟达、当日到，是谁保障了消费者接收快递的顺畅？如今快递运送有哪些科技创新？末端运送环节如何打通？带着这些问题，在“双11”快递运送旺季，经济日报·中国经济网记者来到西南快递枢纽重庆深入采访，探寻快递运送情况，并采访了相关从业人员。

智能分拣各显神通

11月14日22时，位于重庆市渝北区的百世快递重庆转运中心，灯火通明，卸货、分拣、安检、装车，进港、出港，整个场地几百号人分工明确，有条不紊地检查、整理着大大小小的包裹。

“从13日开始，进港快递量明显增加，虽然我们公司80%以上的包裹是3公斤以下小件，体积小但数量很大。”百世集团西南大区总经理张嵩指着身旁的一套双层自动分拣线介绍说，这是今年转运中心新增的一条自动分拣线，上层是要发往郊区县的，下层是重庆市区的件，“同样的场地面积，今年操作量较去年提升了50%，每天进出港达到150万票”。

为保障旺季快递渠道稳步运行，中通快递重庆市管理中心在原有操作场地23000平方米的基础上，又扩大了13000平方米，并安装了双层自动分拣系统。中通快递集团重庆市管理中心总经理蓝柏成告诉记者，相比单层自动分拣系统每小时2万件左右的处理能力，新投入使用的双层自动分拣系统的快件处理能力能达到每小时4万件到6万件。

记者在采访中发现，自动化分拣机似乎已经成为邮政、快递企业的标配。在中国邮政集团重庆市邮区中心第三邮件处理中心，由中邮科技自主研发的双层大型分拣机正在高速运转，快递包裹按照提前规划好的电子地图飞奔向自己的“家”。中国邮政集团重庆市邮区中心局邮件处理中心包裹分拣班员工陈丽介绍说，包裹从卸货到装车，如果走全自动直连隔口，只需要2分钟，如果走非直连隔口，最多需要10分钟。

今年快递运送旺季，快递企业科技投入不断加大，“小黄人”“蓝精灵”等自动化分拣、无人仓和智能分拣机器人逐渐规模化使用，科技应用甚至将快件量的预测精确至城市、行政区每一个派送网点、每一条流向、每一位快递小哥，极大地提升了行业抗压能力。

进出时效不断提升

邮政业安全监管信息系统监测显示，重庆市18家主要快递品牌企业2018年11月11日快递业务量为356.3万件，同比增长119.4%，快递业务投递量为302.1万件，同比增长91.3%。11月15日，快递业务投递量再刷新高，超过589万件，同比上涨42.98%。如何平稳消化如此庞大的快件量，考验的是各大公司科技与运力的融合能力。

顺丰速运重庆有限公司副总经理张艳告诉记者，在基础运力协调储备上，顺丰充分发挥多元化运力优势，打出“飞机+高铁”的黄金组合。其中，常驻重庆的2架自有全货机，也都在“双11”前调整为两架波音757型号，以保障出港快件的装载。同时，进港区域的分拨中心则保持24小时不间断操作，确保快件即到即装，快速发车。数据显示，11月13日，顺丰速运重庆有限公司的中转分拨量已创历史新高，同比增长幅度高达43%以上；13日增加的车次达200车次，实行了滚动发车。

鉴于“双11”期间激增的包裹量，中邮重庆分公司对发运计划、分拣方案及装卸垛口、运能组织及装发作业等进行了优化调整。11月11日零时起，新增重庆到深圳、南宁、苏州、沈阳、太原、昆明、金华等7条出口邮路从重庆第三邮件处理中心发出。与此同时，在生产作业上也提出严格要求，除以半小时为单位明确划分分拣时限外，还包括包分机各台席供件效率不低于1000件/小时、异形件直线胶带机分拣效率不低于3000件/小时、轻薄件分拣人均效率不低于1500件/班，确保实时处理完毕，班班清。

快递运输是整个快递产业链的生命线，尤其是在旺季时更为重要。在重庆涪陵区南沱镇睦和村的纽荷尔脐橙基地，一辆邮政大卡车静静地停靠在果园门口，邮政工作人员正在忙碌地给刚刚采摘下来的脐橙装箱打包。“进入10月份以来，果园橙子陆续成熟，邮政车每天都会来，就是为了确保当天订单当天从村子发出。”睦和村党支部书记刘家奇告诉记者，现在全村2600亩果园基本都是经电商卖出去的，去年农民年人均纯收入达14700元。

“快递给农特产品插上了腾飞的翅膀。”重庆市邮政管理局副局长邓坚说。

最后100米更畅通

今年“双11”前，国家邮政局市场监管司副司长边作栋在接受记者采访时表示，快递旺季高峰期，快递员的作业量，特别是投递任务，往往是日常的4倍至5倍。末端服务压力突出，是旺季服务保障工作面临的挑战之一，特别是校园、社区成为快递旺季最容易形成积压滚存的区域。

记者在四川外国语大学综合物流服务中心发现，这里俨然成为一个“超市式”的自助寄取快递中心。刚刚自助取完3个快递的大三学生董同学告诉记者，以前取快递都是在地上找，校园的路边都是快递，“现在有了驿站，包裹到达校园后，就会收到取件短信，我们只要根据短信提示到驿站自助找到快递件，然后通过驿站智能拍照出库设备，扫描证件和快递单就行了，不仅方便，也避免了同学错拿或丢件。”

“菜鸟驿站与四川外国语大学一起打造高校物流综合服务中心，不仅提供了智慧物流校园整体解决方案，配备‘服务中心+智能柜+运力’的多元化服务产品，还解决了以往排队、拿错件等尴尬局面。”菜鸟校园驿站大区总经理张德骞介绍说，以往快递旺季，学生取件需要等2个小时，如今在自助服务区仅需2分钟就可以把包裹取走。

其实，以往快递运送最后100米效率不高，主要是因为大量消费者时间是分散的、不确定的，与快递员时间错配，造成重复投递等时间消耗。重庆逗妮开心贸易有限公司万科朗润园菜鸟驿站店长段甜田说，该公司11月14日的快件近2000票，是平时的3倍左右，“为了让消费者第一时间拿到快递件，同时也减轻站里包裹积压，公司会与收件人联系，若不方便来自取，公司都会送货上门”。

“双11”的10年，是线上线下融合升级的10年，是邮政快递业数字化、智能化水平显著提升的10年，也是服务质量不断升级的10年。邓坚表示，为了不断提升服务质量和效率，努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感，重庆市邮政管理局充分发挥现代综合交通运输体系作用，认真抓好运行组织，切实提升中转环节的处理能力、末端环节的派送投递能力，确保消费者购物体验有效改善。（吉蕾蕾）

(责编：仝宗莉、杨曦)