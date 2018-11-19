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福建省委书记于伟国：打好政策“组合拳”　精准帮扶促发展

2018年11月19日08:19  来源：新华社
 
原标题：打好政策“组合拳”　精准帮扶促发展——访福建省委书记于伟国

　　新华社福州１１月１８日电 　民营企业座谈会近日在京召开，为推动民营经济健康发展指明了方向。围绕如何贯彻落实会议精神，记者采访了中共福建省委书记于伟国。

　　福建民营经济“三分天下有其二”

　　记者：作为民营经济大省，福建民营经济有哪些突出特点和亮点？

　　于伟国：改革开放４０年来，从白手起家到“乡镇企业一枝花”，再到相互配套、集群挺进，福建民营经济比重已是“三分天下有其二”，为全省经济社会发展提供了重要支撑。

　　一是比重高。２０１７年，全省民营经济增加值２．１７万亿元，占全省地区生产总值的６７．２％；民间投资１．５７万亿元，占全社会投资的６０．２％。

　　二是实力强。２０１８年，有２０家福建民营企业入选全国民营企业５００强，有５４家民营企业入选全省百强企业。规模以上民营企业数占全省的９６．２％，全省１３２家上市公司有８９家是民营企业。民营企业占全省工业制造业龙头企业的９２．２％；产值超百亿元工业企业２９家，占７２．５％。

　　三是重创新。去年福建省７３％的科技成果来源于民营企业，９５％以上的高新技术企业是民营企业。民营企业拥有的国家级、省级企业技术中心分别占全省的７８％和９２％，获得的专利占全省专利授权量的５７％，拥有的著名商标占全省总数的９５％。

　　四是后劲足。２０１７年以来全省民营企业完成“机器换工”约１．７万台套，重点行业企业生产效率提高２０％，运营成本降低１５％。宁德时代新能源、厦门联芯等一批制造业龙头企业和现代服务业企业快速崛起，为未来发展注入了强大新生动力。

　　五是贡献大。去年，民营企业提供了福建全省７０％以上的税收，吸纳８２％的就业，民营经济对福建发展的贡献，是有目共睹的。

　　努力让企业办事“像网购一样方便”

　　记者：福建采取哪些有效举措支持民营经济发展？

　　于伟国：近年来，福建始终把扶持民营经济发展作为重中之重，结合深化供给侧结构性改革，积极主动、有效作为，先后出台３０余份政策文件，打出了一套支持民营经济健康发展的“组合拳”。

　　——优环境。深化“放管服”改革，全面推进“一趟不用跑”和“最多跑一趟”，推广“互联网＋政务服务”，推进多证合一，９０％以上行政审批和公共服务事项实现网上办理，努力让企业办事像网购一样方便。

　　——扩投资。坚持公开透明、一视同仁，支持民间资本进入法律、法规未明确禁止准入的行业和领域。推广政府与社会资本合作等一系列政策措施，建立健全ＰＰＰ项目库，进一步放宽市场准入，优化审批流程，激活民间投资活力。今年前三季度，民间投资增长１９．２％，对全省投资贡献率达７７．８％。

　　——促创新。加快发展智能制造、服务型智造，设立８０亿元规模的企业技改基金，开展新一轮技术改造专项行动，推动传统产业“老树长新芽”。今年前三季度，全省新登记私营企业和个体工商户分别增长１１％、２８％。

　　——降成本。健全“１＋Ｎ”降本减负政策体系，大力清理规范涉企经营服务性收费，清理不合理收费项目，进一步降低制度性交易成本，２０１８年可降低企业成本７００亿元。

　　——解难题。全面开辟“政企直通车”，收集并精准帮助民企解决实际困难。加快建立依法平等保护各种所有制经济产权的长效机制，构建知识产权“大服务＋大保护”发展模式，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条。

　　多措并举破解民营企业融资难题

　　记者：融资难融资贵成为当前民营经济面临的一大难题，福建省如何解决？

　　于伟国：福建省高度重视企业融资问题，先后出台了一系列举措，形成“１＋Ｎ”降本减负政策体系。下一步，我们将继续采取大力措施，破解企业融资难题，为企业发展助力护航。

　　——加大纾困力度。福建省级设立总规模１５０亿元的纾困基金，首期规模２０亿元；设立２０亿元的纾困专项债，首期１０亿元，用于帮助有股权质押平仓风险的民营企业。对符合经济结构优化升级方向、有前景的民企进行必要的财务救助。

　　——拓展融资渠道。拓宽民营企业直接融资渠道，大力发展股权融资，加快设立中小企业发展基金，鼓励各类产业投资基金、私募股权投资基金投向优质民营企业，推动全省“产融云”平台上线运营。

　　——降低融资成本。加大无还本续贷模式推广力度，提高无还本续贷笔数及金额占比，推广知识产权等新型融资方式。扩大政策性担保机构县区覆盖面，增加各级政府应急周转金规模，降低民营企业“过桥”融资成本。加快妥善处理民营企业不动产权登记遗留问题，形成企业可抵押资产。

　　——保护民企合法权益。支持民营企业清欠三角债，纠正拖欠民营企业款项行为，对已发生的拖欠款项要限期支付到位。对不诚信履约的企业要列入诚信“黑名单”，取消财政性项目资金等支持。

　　坚决制止对民企一切不必要的检查、督查和考核

　　记者：在构建亲清新型政商关系方面，福建有哪些举措？

　　于伟国：一是正确导向。将支持民企克服困难、创新发展等工作情况，纳入干部考核考察内容，促进党员干部敢担当、善作为，坦荡真诚同企业家接触交往。

　　二是精准服务。有针对性地制定切实可行的政策，让民营企业有更多获得感，开展帮扶民营企业专项行动，建立重点帮扶企业名单，实行“一企一策”、点对点精准帮扶。

　　三是完善机制。在一视同仁的基础上，针对民营企业特点，进一步完善党政领导与民营企业家恳谈机制、民企困难和问题协调解决机制、帮扶和支持机制等。

　　四是抓好落实。建立统一的政策发布平台，打造“政企直通车”等服务载体，完善政策执行方式，严肃问责不作为、乱作为。坚决制止对民企一切不必要的检查、督查和考核，给企业“宁静时间”生产经营。（新华社记者刘亢　顾钱江　涂洪长）

(责编：朱江、仝宗莉)
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