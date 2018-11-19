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长三角“菜园子”与“菜篮子”加快实现区域产销对接

2018年11月19日08:19  来源：新华社
 
原标题：长三角“菜园子”与“菜篮子”加快实现区域产销对接

　　新华社上海11月18日电（记者李荣）长三角的“菜园子”与“菜篮子”正在加快区域产销对接。从18日结束的2018宿迁绿色农产品（上海）展销会上获悉，江苏宿迁已形成区域农产品公用品牌，通过上海的线上线下渠道，在长三角建立长效的区域一体化通道。

　　据宿迁市政府人士介绍，宿迁的水域面积占到全境的四分之一，好水、好土为优质农产品生产提供了优越的资源环境。全市生猪出栏量、肉鸡出栏量、奶牛存栏量、河蟹产量、食用菌生产面积、花木种植面积等多项重要指标，在江苏全省都处前列，以八集花生、泗洪大米、洪泽湖大闸蟹、洪泽湖青虾、丁嘴金菜、洋北西瓜等地理标志农产品为代表，宿迁的生态农业已形成产品系列。

　　此次，宿迁市在沪发布了农产品区域公用品牌，使其优质农产品系列形成了品牌整合力，加强与消费区的直通对接。目前已启动打造“京东宿迁馆”“天猫旗舰店”等线上网络平台，供消费者购买。同时，与上海西郊国际农产品交易中心达成合作协议，来自宿迁的20余种农产品每天进入上海农贸市场销售，并且在连锁网点内设置宿迁绿色农产品的零售终端。

　　上海市农业部门人士说，长三角的农业产区，以区域公用品牌为载体，集成优质农产品系列，与销区的市场销售平台对接，形成区域产销共同体，正在成为一个新趋向。

(责编：朱江、仝宗莉)
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