原标题：我国“八纵八横”高铁网最北“一横”开始运行试验

新华社哈尔滨11月18日电（记者王君宝）记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，18日，我国“八纵八横”高铁网中最北“一横”的重要组成部分哈牡高铁正式进入运行试验阶段，预计年末开通运营。同时，与其连接的牡绥铁路提速运行试验同步进行。

哈牡高铁工程于2014年12月开工建设，线路全长293公里，设计时速250公里，全线设桥梁108座、隧道39座，沿线共设哈尔滨、亚布力西、牡丹江等11座车站。开通运营后，哈尔滨到牡丹江列车最快运行时间将由现在4小时17分缩短至2小时以内。

铁路部门介绍，哈牡高铁自9月17日进行联调联试以来，铁路部门经过对轨道、路基、桥梁、通信、信号设备的动态检测，使全线具备运行试验条件。运行试验30天期间，动车组将进行运行图参数测试、故障模拟及应急演练和按图行车工作，检验沿线设备设施和整体系统稳定性及能力，使哈牡高铁全面满足开通运营要求。

哈牡高铁途经亚布力滑雪场、横道河子威虎山影视城等黑龙江省知名旅游景区，并与哈齐高铁、哈佳铁路、牡绥铁路以及在建的牡佳高铁相连，形成以哈尔滨为中心的一至两小时经济圈，对推进东北振兴、加快中俄贸易交流具有重要意义。

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