人民网>>财经

我国“八纵八横”高铁网最北“一横”开始运行试验

2018年11月19日08:20  来源：新华社
 
原标题：我国“八纵八横”高铁网最北“一横”开始运行试验

　　新华社哈尔滨11月18日电（记者王君宝）记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，18日，我国“八纵八横”高铁网中最北“一横”的重要组成部分哈牡高铁正式进入运行试验阶段，预计年末开通运营。同时，与其连接的牡绥铁路提速运行试验同步进行。

　　哈牡高铁工程于2014年12月开工建设，线路全长293公里，设计时速250公里，全线设桥梁108座、隧道39座，沿线共设哈尔滨、亚布力西、牡丹江等11座车站。开通运营后，哈尔滨到牡丹江列车最快运行时间将由现在4小时17分缩短至2小时以内。

　　铁路部门介绍，哈牡高铁自9月17日进行联调联试以来，铁路部门经过对轨道、路基、桥梁、通信、信号设备的动态检测，使全线具备运行试验条件。运行试验30天期间，动车组将进行运行图参数测试、故障模拟及应急演练和按图行车工作，检验沿线设备设施和整体系统稳定性及能力，使哈牡高铁全面满足开通运营要求。

　　哈牡高铁途经亚布力滑雪场、横道河子威虎山影视城等黑龙江省知名旅游景区，并与哈齐高铁、哈佳铁路、牡绥铁路以及在建的牡佳高铁相连，形成以哈尔滨为中心的一至两小时经济圈，对推进东北振兴、加快中俄贸易交流具有重要意义。

(责编：朱江、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

47种抗癌药价格 15日起平均降11.3%　　华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】

财经

北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款　　原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】

财经

六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能　　人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】

财经

多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关　　随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】

财经

郭树清：坚决消除金融服务民企的隐形壁垒　　□ 经济日报·中国经济网记者 陆 敏 近年来，针对民营企业金融服务中的难点和焦点，金融管理部门采取了一系列措施，助推民营企业持续健康稳定发展。围绕贯彻落实习近平总书记近日在民营企业座谈会上发表的重要讲话，经济日报记者11月7日采…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved