原标题：内蒙古消协：各盟市存在向未成年人售烟问题

新华社呼和浩特11月18日电（记者王雨萧、王靖）记者18日从内蒙古自治区消费者协会获悉，经调查发现，全区各盟市普遍存在向未成年人销售香烟等问题。内蒙古消协已约谈中国烟草总公司内蒙古公司（内蒙古烟草专卖局）进行整改，但部分盟市仍整改不力。下一步，内蒙古消协不排除通过公益诉讼解决此问题。

2017年底，内蒙古消协接到举报，呼和浩特市及其他盟市存在烟草零售商向未成年人甚至中小学生销售香烟，且未按照相关法律要求在显著位置设置“不向未成年人出售香烟”标志等情况。接诉后，内蒙古消协在全区范围进行了实地调查。证据表明，全区各盟市普遍存在向未成年人销售香烟等问题；中国烟草总公司内蒙古公司未尽到告知义务，内蒙古烟草专卖局未履行监管职责。

2018年5月，内蒙古消协向中国烟草总公司内蒙古公司送达了约谈函，但其间再次实地调查发现，向未成年人售烟、未设置标志等问题仍没有改善。8月，内蒙古消协正式约谈中国烟草总公司内蒙古公司。约谈结束后，内蒙古公司对未成年人售烟行为监管工作进行了部署和细化。内蒙古消协又一次实地调查发现，目前呼和浩特、包头、鄂尔多斯三地已做全面整改，但部分盟市仍存在整改不力、不到位的情况。

记者了解到，下一步内蒙古消协将继续跟进整改落实情况，深入各盟市实地调查，如仍发现整改不力情况，将针对存在问题的盟市烟草公司提起公益诉讼，督促问题解决。

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