新政策实施以来新三板挂牌公司成交金额超700亿元

新华社北京11月18日电（记者吉宁、郭宇靖）根据全国中小企业股份转让系统（新三板）披露数据，自1月15日新三板实施交易制度、市场分层等新政策以来，截至11月16日，新三板挂牌公司累计成交金额706.80亿元。
在交易方式方面，本周（11月12日至16日）新三板挂牌公司成交15.82亿元，较上周上涨50.98%，其中以做市方式成交3.21亿元，以集合竞价方式成交12.61亿元。
在指数方面，新三板两大指数呈上扬态势，截至11月16日收盘,三板成指报966.09点，三板做市指数报719.17点，连续3个交易日红盘报收。
在公司成交金额方面，本周有3家挂牌公司的成交金额突破亿元，其中成交金额最高的是友宝在线，成交额1.34亿元。
截至11月16日，新三板挂牌公司总计10828家。今年以来，共有1229家公司完成股票发行融资，累计发行股票金额达540.59亿元。
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