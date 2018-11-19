原标题：十余部委一把手密集发声 支持民企政策将陆续出台

驰援民企的步伐不会停。近期，财政部、国家税务总局、工信部、商务部、人民银行等十余部委“一把手”密集发声支持民企发展，一系列促进民企发展的政策有望陆续出台。

上证报记者梳理发现，未来部委支持民企的政策将聚焦在减税降费、放宽市场准入、鼓励民企参与混改、纾解民企融资困境、加强产权保护等方面。

在谈及未来支持民企发展的举措时，财政部、税务总局等部委负责人均提到，将研究实施更大规模的减税和更为明显的降费。

国家税务总局局长王军表示，下一步，税务部门将尽快提出体现更大规模、实质性、普惠性减税降负要求的政策建议。特别是抓紧研究提出推进增值税等实质性减税的建议，抓紧研究提出对小微企业、科技型初创企业实施普惠性税收免除的建议。

“要进一步激发民企活力，减税降费包括增值税降低税率，在当前是一项优选的政策路径。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受上证报记者采访时表示，降低增值税税率应与简并税率一并考虑。

此外，人社部部长张纪南提到，要根据实际情况降低社保缴费名义费率，稳定缴费方式，确保企业社保缴费实际负担有实质性下降。

融资难融资贵是民企发展面临的一大难题。最近两个月，国务院及有关部委出台了一系列政策化解企业融资难题。而未来仍会有诸多针对性举措出台。

人民银行行长易纲表示，为让资金流向民企，人民银行会同有关部门，从债券、信贷、股权三个融资主渠道，采取“三支箭”的政策组合，支持民营企业拓宽融资途径。

目前“三支箭”已经离弦，相关政策会陆续出台。他透露，下一步，将进一步扩大民企债券融资支持工具试点。另外。人民银行正在与证监会紧密协作，制定支持民营企业公司债券的具体方案。

作为国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室，工信部正在制定支持中小企业发展的系列政策措施，其中就包括推动降低小微企业融资成本、扩大小微企业信贷规模等。据悉，上述政策方案已经送有关部门征求意见，有望尽快出台。

从部委表态来看，未来更多领域将对民企开放。

工信部部长苗圩表示，下一步，工信部将进一步放宽市场准入，鼓励民间资本进入电信、军工领域。比如，深化宽带接入网业务试点，进一步引导民间资本进入基础电信运营领域。

此外，针对民营经济参与国企混改，未来相关政策将会释放更大空间。

国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆指出，在做深做实前三批50家混改试点基础上，要尽快启动第四批试点。这些试点项目可以使民营企业更多地进入电力、石油、天然气、铁路、航空、通信、军工等重要领域。

“不仅中央企业混改要吸收民营企业进入，而且地方企业的混改也要吸收民营企业进入。”他说。

加强民企产权保护也是未来政策的一大重点。

司法部、最高人民检察院、最高人民法院等部门负责人都谈到，要加强民营企业产权保护。比如，最高人民检察院检察长张军表示，要继续加强产权司法保护，妥善办理各类涉产权案件。

国家市场监督管理总局局长张茅强调，要推进知识产权保护中心建设，健全保护中心运行与管理体系。建立完善知识产权海外维权机制，提升企业海外维权能力。

据记者了解，目前相关部门正在制定对网购、进出口等重点领域加强知识产权执法的实施办法，有望在今年底前出台。

(责编：杨曦、仝宗莉)