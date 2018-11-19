电力现货市场试点难产 国家发改委督战

面对电力现货市场建设试点进展缓慢、难以按原计划年底前启动试运行的现状，国家发改委、国家能源局出手督战。《经济参考报》记者了解到，国家能源局综合司近日下发《关于健全完善电力现货市场建设试点工作机制的通知》，指出各试点地区应抓紧工作，加快研究编制现货市场建设试点方案，抓紧研究起草市场运营规则，试点地区原则上应于2019年6月底前开展现货试点模拟试运行。电力现货市场建设试点地区应以月度为周期，向相关部门报送建设有关情况。
在一个成熟完备的电力市场体系中，现货市场属于核心环节。现货市场能充分反映不同时段、不同地点的边际发电成本和电力供需，从而更好地发现电力价格信号，业内素有“无现货、不市场”之说。
随着改革的深化和电力中长期交易规模的不断扩大，现货交易机制建立的必要性越来越突出。2017年8月28日，国家发展改革委、国家能源局联合下发了《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》特急文件，选择南方(以广东起步)、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批试点，加快组织推动电力现货市场建设工作，要求2018年底前启动电力现货市场试运行。
今年8月31日，南方(以广东起步)电力现货市场试运行启动，将按照模拟推演、模拟运行(不结算)、结算试运行三个阶段开展，相关实施方案和系列交易规则公开征求意见，被业内人士认为是电力体制改革的标志性事件。
其他有的试点地区也制定了初步方案，但相关工作的开展并不顺利，包括电网在内的各方存在意见分歧，而有的试点地区甚至连初步方案都还未形成，年底前启动试运行无望。
为此，通知要求，国家发改委、国家能源局8个司局对口联系相关试点省份，跟踪掌握试点地区工作进展，协调推动现货市场建设重点难点问题，推动我国电力现货市场建设试点取得实质进展。电力交易机构、调度机构要履行系统建设主体责任、电网企业要给予充分的人、财、物支持。（记者 王璐）
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