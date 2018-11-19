原标题：人民日报：激励企业家“烧好自己的那壶水”

对话人：

何鼎鼎 本报评论员

王玉宝 浙江日报评论员

何鼎鼎：改革开放40年，民营经济从小到大、由弱变强，成绩有目共睹。不久前，在民营企业座谈会上，习近平总书记从六个方面提出了支持民营企业改革发展的政策举措。有些举措谈得很细，比如“对有股权质押平仓风险的民营企业，有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施，帮助企业渡过难关，避免发生企业所有权转移等问题”。浙江的民营经济占全省GDP总量的65%，为企业解困，省里有什么具体举措？

王玉宝：浙江推出了一系列“组合拳”。比如出台促进上市公司稳健发展的9条新政策；推动14家浙企成功发行108亿元的企业债；省财政出资50亿元增资省融资担保集团公司；设立目标投资规模达100亿元的“浙江省新兴动力基金”等等。“救火”的同时，也在为企业减负。10月底，浙江发布了35条为企业降成本政策，专家预计，政策实施后全年可为企业减负约850亿元。总体上，浙江把民营企业流动性风险化解作为金融风险防控攻坚战的重点，同时又聚焦实际困难，多管齐下，与民企一起共渡难关。

何鼎鼎：市场竞争从来都是大浪淘沙。解困不是因为“大而不能倒”，是为了让其更好应对挑战。有位企业家的话让人印象颇深：“当前民营企业最大的挑战，在民营企业自身。”在《浙江日报》的新媒体产品“浙商来信”上，我也看到有企业家说，要“烧好自己的那壶水”。你如何看待应对外部挑战与练好内功之间的关系？

王玉宝：浙商代表宗庆后曾说过：任何一个伟大的企业都要穿越周期。形势总有起伏，但能否逆风飞扬、转危为机，关键是看企业家自身的主动性、创造性。宁波有一家公司，专门制造销售精密轴承，产品七成销往国外。尽管外部环境不尽如人意，但订单已经排到5年后；还有一家公司，生产高空作业机械，进入了美国市场。所以，企业家精神须磨炼方显本色。经得住当前经济形势对民企的磨砺，才能更好地走向高质量发展，成长为真正的世界级企业。

何鼎鼎：10月底，全国工商联发布“改革开放40年百名杰出民营企业家”名单，浙商占9席。其中，有从乡镇企业时代白手起家的，有通过海外并购后来居上的，也有如今的互联网行业巨头，可谓老中青三代前后相续。能不能这么说，如果“最多跑一次”等改革提供了一种营商的政策环境，企业家群体之间的传帮带、加油鼓劲，构成的则是一种营商的人文环境？

王玉宝：确实如此。浙江人自古崇文重商善工，社会认同创业光荣。这在整体上构成了一种可贵的营商人文环境。前段时间，一家与浙江相关的民营火箭公司发射火箭失败了。但本地媒体马上评论说：朱雀虽折翅，精神诚可嘉。整个社会呵护民营企业家、呼唤创新精神，真的把民企当成了宝。所谓的“民营经济退出论”根本站不住脚。

何鼎鼎：社会宽容、政府支持，剩下的就是企业的努力。想起已故企业家鲁冠球先生，他做的万向节是车身上一个“八面玲珑”的关节部位，但他做企业，却是找准一个方向深扎进去。

王玉宝：确实如此。这种专注精神，在很多浙商身上都有鲜明烙印。做布料，做水泵，做轴承，在制造业的细分领域，一做就是几十年，行业话语权越来越强。反过来说，也只有找准一个方向扎进去，才能抵御“快钱”的诱惑。在民营企业座谈会上，习近平总书记曾提醒民营企业不要热衷于铺摊子、上规模。因此，需要驰援民企，也期待民营企业都能拥有精益求精、不盲目跟风、不左顾右盼的工匠精神。有了这种精神，不管是做传统产业还是新兴产业，总能成为佼佼者；有了这种精神，必能练就强大内功，战胜暂时的困难，续写新的辉煌。

(责编：杨曦、仝宗莉)