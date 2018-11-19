原标题：“家门口”的邮政网点可处理交通违法

原标题：邮政网点可处理交通违法

北京晨报讯（记者 陈琳）在“家门口”的邮政网点，消费者就可以办理补换领机动车牌证、补换领驾驶证、自助处理交通违法等25项业务，这一场景有望明年6月底前在全国范围内实现。

近日，公安部办公厅、国家邮政局办公室和中国邮政集团公司联合下发《关于加强警邮合作进一步推行邮政网点代办公安交管业务工作的通知》，在全国推行邮政网点代办交管业务，将交管服务延伸到社区、延伸到县乡，打造基层“一站式”综合便民服务平台，实现交管业务“网上办、就近办、一次办”。

通知要求，在前期试点取得成功经验的基础上，各地统筹考虑现有交管服务网点，重点向业务需求量大的社区以及城郊、县乡延伸服务。同时还会加强县乡网点建设，利用5.4万处邮政网点七成在农村的有利条件，与农村交通安全“两站两员”建设有机结合，提升服务水平。

预计2018年年底前，直辖市和各省（区）的1-2个地市都将开展邮政网点代办交管业务，2019年6月底前，该项业务将覆盖所有地市。届时，消费者就可以在“家门口”的邮政公司办理25项交管业务，包括补换领机动车牌证、补换领驾驶证、申领6年内免检车辆检验标志、机动车抵押登记、自助处理交通违法等。同时，通知还要求,各邮政网点借鉴警邮合作经验,结合本地实际主动联合工商税务、医院、保险等部门，积极推行在邮政网点提供缴纳税费、购买保险、驾驶人远程体检等服务，实现邮政代办上门服务和一站式办理。

据悉，消费者可以通过中国邮政集团公司“11185”客服、“交管12123”互联网平台、短信等渠道，了解代办交管业务的邮政网点地址、代办业务范围等信息。还可以通过邮政网点服务窗口、互联网、短信等多种渠道，了解办理业务所需材料、服务流程和资费标准等，从而最大限度地实现一次性办结业务。

(责编：赵爽、仝宗莉)