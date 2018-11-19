原标题：北京“食药警察”捣毁9个制假售假黑窝点

原标题：北京警方捣毁9个黑窝点

昨天，北京晨报记者获悉，近日，北京“食药警察”一举捣毁9处制作、销售假冒品牌桶装水的“黑窝点”，刑事拘留犯罪嫌疑人13名，现场起获灌装设备2套，涉及10余个知名品牌桶装水500余桶，假冒标识4.2万余枚，有力维护了群众饮用水安全。

为逃避打击 制假团伙“防守”严密

10月初，朝阳公安分局环食药旅大队接群众举报，称在朝阳区十八里店村附近有两处大院，夜间常有运送桶装水的车辆出入。

经民警工作发现，上述两处大院内有制作、销售假冒桶装水的情况，为将制假售假团伙一网打尽，警方成立了专案组，市区两级食药警察迅速行动。

由于两处制假窝点均位于十八里店村拆迁地区，相距不远，周边环境地形复杂，同时，在出租大院安装了摄像头并饲养了狼狗，一旦有生人靠近，会立刻引起嫌疑人的警觉。

夜间行动 嫌疑人悉数落网

经过近一个月的缜密侦查，专案组掌握了制假窝点人员、作案规律及其下线销售窝点和人员等情况。专案组决定收网，针对制假团伙的作案特点，制定了抓捕计划。

11月9日凌晨1点，北京市公安局环食药旅总队，联合朝阳分局环食药旅大队，协调市桶装水协会，牵动常营派出所、小红门派出所，出动50余名执法力量，兵分多路，对位于朝阳十八里店村等地区的制作、销售假冒桶装水窝点开展统一收网行动，一举捣毁9处制作、销售假冒桶装水窝点，其中制作生产假冒桶装水窝点2个，下线销售窝点7个，现场查获灌装设备2套，假冒10余个知名品牌桶装水500余桶，假冒标识4.2万余枚，抓获涉案嫌疑人13名。目前，上述13名犯罪嫌疑人均已被朝阳分局依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。

经查，位于十八里店村的两处制假窝点，灌装的水均使用自来水，只经过简单冲洗、过滤、灌装、贴标封口……不到一分钟的时间，一人就可完成一桶成品水的制作，然后冒充知名品牌以每桶1到2元不等的价格，向位于朝阳其他地区的下线销售假冒桶装水窝点批发，下线窝点再以每桶二三十元的价格向周边居民进行销售。

随着嫌疑人的悉数落网，9处制作、销售假冒桶装水窝点被成功铲除。

北京晨报首席记者 张静雅

■警方提示

市民在购买桶装水时，应通过正规途径购买，选择拨打品牌合格桶装水官方及官方授权的订水热线，由品牌授权的配送员配送入户。同时，要认准桶上的监管码和一次性非胶热贴合的防伪膜等防伪包装。如发现制售假冒桶装水违法犯罪线索，请及时向警方报案。

(责编：赵爽、仝宗莉)