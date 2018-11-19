原标题：“领导”又缺钱了？骗子还是老一套

原标题：骗子还是老一套

前不久，梁女士接到一个陌生号码发来的短信，自称是领导换了新号码，请她惠存。梁女士立刻警觉这可能是场骗局，因为去年就曾有骗子冒充领导给她发来短信，谎称在高速遇车祸急需一笔钱，她立刻与领导取得联系才识破骗局。梁女士不禁感叹，快到年底，老骗术又变了新花样卷土重来了！

为了印证自己的猜测，梁女士并没有当即拆穿，而是回复一句：“好的，谢谢您，周末愉快哈！”转手她便将该号码存上，取名“可能是骗子”。如果不出意外，明后天对方还会联系她。

果然，第二天对方就迫不及待发来短信询问：你现在有空吗？有件事想麻烦你。梁女士“就坡下驴”，说：“哦，领导尽管吩咐。”此时，对方切入正题，因托上级领导办事，想给领导转一笔钱，但不方便透露个人信息，让她代转。为表诚意，对方表示会把钱转到梁女士的个人账户，不过需要梁女士提供账户信息。

“啊？这个不像是领导风格啊！”梁女士回复，并提醒这位“领导”，大家都用公务卡，这么做不太方便。对方连忙安慰道：“不是贿赂，这个你可以放心。”“这个听起来好像骗子惯用手法啊！”梁女士直接“敲打”骗子，此后对方便没有了音讯。

“肯定是骗子无疑了！”梁女士为再次识破了骗局沾沾自喜。无独有偶，没过两天，梁女士发现自己的朋友张先生也遇到了同样手段的诈骗，不过，这次张先生是被冒充的那个领导。“他是个公司老总，有同事询问他是否换了号码，他才知道自己被‘代表’了，赶紧在朋友圈广而告之，及时止损，好在没人上当。”梁女士说。

冷静下来思考，梁女士发现这一类的诈骗都是冒充上级领导，可怎么也想不通对方是如何获知自己的人际关系网的？“对方能叫出我的名字，也知道领导名字的准确写法，或许还知道我们之间不太亲近，这太不可思议了，这些信息到底是怎么泄露的？”在梁女士看来，通常能拿到自己联系方式的人，不是平级就是上司，自然就不敢怠慢，也不好拒绝对方的要求，而骗子正是利用了这样的心理，把事主一步步拉进圈套。“倘若回拨旧号码核实，或多盘问几句，骗子就不容易得逞了。”梁女士提示道。

本报记者 曲经纬 J264

(责编：赵爽、仝宗莉)