人民网>>财经

“领导”又缺钱了？骗子还是老一套

曲经纬

2018年11月19日08:32  来源：北京晚报
 
原标题：“领导”又缺钱了？骗子还是老一套

　　原标题：骗子还是老一套

　　前不久，梁女士接到一个陌生号码发来的短信，自称是领导换了新号码，请她惠存。梁女士立刻警觉这可能是场骗局，因为去年就曾有骗子冒充领导给她发来短信，谎称在高速遇车祸急需一笔钱，她立刻与领导取得联系才识破骗局。梁女士不禁感叹，快到年底，老骗术又变了新花样卷土重来了！

　　为了印证自己的猜测，梁女士并没有当即拆穿，而是回复一句：“好的，谢谢您，周末愉快哈！”转手她便将该号码存上，取名“可能是骗子”。如果不出意外，明后天对方还会联系她。

　　果然，第二天对方就迫不及待发来短信询问：你现在有空吗？有件事想麻烦你。梁女士“就坡下驴”，说：“哦，领导尽管吩咐。”此时，对方切入正题，因托上级领导办事，想给领导转一笔钱，但不方便透露个人信息，让她代转。为表诚意，对方表示会把钱转到梁女士的个人账户，不过需要梁女士提供账户信息。

　　“啊？这个不像是领导风格啊！”梁女士回复，并提醒这位“领导”，大家都用公务卡，这么做不太方便。对方连忙安慰道：“不是贿赂，这个你可以放心。”“这个听起来好像骗子惯用手法啊！”梁女士直接“敲打”骗子，此后对方便没有了音讯。

　　“肯定是骗子无疑了！”梁女士为再次识破了骗局沾沾自喜。无独有偶，没过两天，梁女士发现自己的朋友张先生也遇到了同样手段的诈骗，不过，这次张先生是被冒充的那个领导。“他是个公司老总，有同事询问他是否换了号码，他才知道自己被‘代表’了，赶紧在朋友圈广而告之，及时止损，好在没人上当。”梁女士说。

　　冷静下来思考，梁女士发现这一类的诈骗都是冒充上级领导，可怎么也想不通对方是如何获知自己的人际关系网的？“对方能叫出我的名字，也知道领导名字的准确写法，或许还知道我们之间不太亲近，这太不可思议了，这些信息到底是怎么泄露的？”在梁女士看来，通常能拿到自己联系方式的人，不是平级就是上司，自然就不敢怠慢，也不好拒绝对方的要求，而骗子正是利用了这样的心理，把事主一步步拉进圈套。“倘若回拨旧号码核实，或多盘问几句，骗子就不容易得逞了。”梁女士提示道。

　　本报记者 曲经纬 J264

(责编：赵爽、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网
 

推荐阅读

47种抗癌药价格 15日起平均降11.3%　　华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】

财经

北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款　　原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】

财经

六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能　　人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】

财经

多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关　　随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】

财经

郭树清：坚决消除金融服务民企的隐形壁垒　　□ 经济日报·中国经济网记者 陆 敏 近年来，针对民营企业金融服务中的难点和焦点，金融管理部门采取了一系列措施，助推民营企业持续健康稳定发展。围绕贯彻落实习近平总书记近日在民营企业座谈会上发表的重要讲话，经济日报记者11月7日采…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved