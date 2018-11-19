原标题：131家券商前三季度净利润不足500亿元 26家亏损

中国证券业协会日前公布的《中国证券业协会发布证券公司2018年三季度经营数据》显示，131家证券公司当期实现营业收入1893.31亿元、净利润496.55亿元，其中，105家公司实现盈利，26家亏损。

今年前三季度证券公司实现的营业收入仅为2016年同期的78.25%，2015年同期的43.33%；净利润仅为2016年同期的51.82%，2015年同期的25.8%（2017年同期数据未公布）。证券公司整体业绩下滑明显。

另外，从具体的各项业务来看，今年前三季度证券公司经纪业务收入、投行业务收入下滑明显，而资管业务则小幅增长。

值得注意的是，34家上市券商净利润占131家券商比重高达95%以上，行业集中度愈加明显。

前三季度26家券商亏损

亏损家数明显增多

具体来看，证券公司未经审计财务报表显示，131家证券公司前三季度实现营业收入1893.31亿元，而2016年127家证券公司前三季度营业收入达2419.58亿元；2015年124家证券公司前三季度营业收入高达4380.43亿元。

从净利润来看，近年来证券公司亏损家数明显增多。2018年，131家证券公司前三季度实现净利润496.55亿元，105家公司实现盈利，26家亏损。而2016年127家前三季度累计实现净利润958.20亿元，116家公司实现盈利，仅11家亏损；2015年124家前三季度累计实现净利润1924.65亿元，119家公司实现盈利，仅5家亏损。

值得注意的是，从上市券商今年三季报经营数据显示，34家上市券商今年前三季度合计实现营业收入1845.4亿元，净利润478.24亿元，该数据相较131家券商前三季度整体数据来看，大致占比均在95%以上。从净利润排名来看，中信证券今年前三季度以73.15亿元的净利润在券商中居首。国泰君安和华泰证券分列第二位和第三位，前三季度净利润分别达到55.12亿和44.8亿元。前三家净利润分别占131家券商净利润总和比重的14.73%、11.1%、9.02%。

这也验证了市场的预期判断：未来证券行业集中度将逐步提升，在政策托底质押风险的背景下，营收结构均衡、综合实力强的行业龙头券商市场占有率将进一步扩大。

信达证券表示，近期监管层密集发声，民营企业融资环境有望得到改善，券商股票质押的风险有所降低。中长期看，境外业务、科创板和沪伦通等差异化创新政策、A股纳入MSCI、牌照放开导致的市场化竞争加剧等都将加强龙头券商的竞争优势，行业集中度将继续上升。

11月份上市券商业绩

环比有望出现较大改善

从具体的各项业务来看，前三季度131家证券公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）为495.61亿元，2016年同期127家证券公司代理买卖证券业务净收入为810.78亿元，相比下滑38.87%；2015年同期124家证券公司代理买卖证券业务净收入为810.78亿元2192.95亿元，相比下滑77.4%。

前三季度证券承销与保荐业务净收入为172.77亿元、财务顾问业务净收入为66.73亿元、投资咨询业务净收入为20.33亿元。2016年同期，127家证券公司证券承销与保荐业务净收入为382.12亿元亿元、财务顾问业务净收入为104.11亿元，投资咨询业务净收入为31.72亿元，相比分别下滑54.79%、35.9%、35.91%。与2015年同期相比，分别下滑28.12%、12.75%、30.99%

此外，资产管理业务净收入为203.01亿元、证券投资收益（含公允价值变动）为526.28亿元。与2016年相比，127家证券公司资产管理业务净收入为200.17亿元、证券投资收益（含公允价值变动）为449.76亿元，相比分别增长1.4%、17.01%。

对比以上数据可以发现，今年前三季度证券公司经纪业务收入、投行业务收入下滑明显，而资管业务则小幅增长。

据《证券日报》记者统计，此前受市场震荡加剧、交投活跃下滑、项目节奏放缓影响，前十个月累计日均股基交易量为4205亿元，同比降低16.5%，截至10月底，两融余额跌破8000亿元大关，两融年均余额年内首次由正转负。

不过，中原证券表示，目前看，11月份上市券商整体经营业绩环比有望出现较大幅度的改善。

权益类二级市场整体情绪有所好转，预计行业经纪业务有望环比改善但整体将维持低位震荡。另外，随着“沪伦通”的不断推进以及二级市场行情的不断转暖，CDR业务依然有望于年内正式起航，进而利好相关业务预期较好的头部券商。

万联证券缴文超认为，受科创板的推出等政策影响，未来券商将获得业务增量，在科创板企业上市、交易等过程中，券商将直接获得经纪、投行等业务的增量。

除此之外，证券业协会还公布了131家证券公司净资产等数据，公告显示，截至2018年9月30日，131家证券公司总资产为6.19万亿元，净资产为1.89万亿元，净资本为1.58万亿元，其中净资产和净资本相较于2016年和2015年同期逐年攀升。

(责编：仝宗莉、杨曦)