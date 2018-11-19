原标题：证监会连续发声有深意 对冲工具有望获支持

近日，证监会主席刘士余主持召开部分证券公司负责人专题座谈会，听取关于上证50ETF期权运作及相关风险对冲工具发展的建议。这一消息引发市场关注，业内表示，丰富ETF类产品和其他风险对冲工具将有助于平滑A股市场波动，同时为各类养老金入市铺路。

值得注意的是，同在11月16日，证监会副主席李超在苏州出席第二届“养老金与投资”论坛，他在以“推动资产配置发展 服务养老保障大局”为题发表了主题演讲，并提出将进一步引导长期投资行为，培育专业机构投资者，为各类养老金的投资管理创造良好的市场环境。

李超还提出，下一步，证监会将积极支持资产配置业务发展，推动行业机构建设服务于养老金资产配置的全链条、多层次专业架构，服务各类养老金长期投资、价值投资，实现保值增值和可持续发展。其中包括支持基金中基金（FOF）发展，大力发展养老目标基金，强化为个人投资者提供资产配置的导向，满足不同生命周期、不同风险偏好投资者的投资需求；鼓励指数基金等被动投资产品发展，实行更加灵活的费率安排。

证监会高层一天内的发声，均与吸引长期资金入市密切相关，这意味着，预计A股市场将在推动短期交易性资金转化为长期性配置力量方面发力。

对于证监会召开部分证券公司负责人专题座谈会涉及的讨论议题，川财证券研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示，当前股票市场的指数低迷、波动增加，ETF类产品具备平滑波动和丰富投资品种的两大功能，监管层对此予以关注，未来可能会在产品发行环境成熟和产品运行风险可控的前提条件下，对该类产品予以一定的政策支持，以助力其产品的丰富和规模的提升，吸引更多长期资金入市，以更好的市场环境培育多样的投资产品，构筑政策与市场的良性互动。

陈雳认为，上证50ETF作为一种风险对冲的衍生品工具对市场具备相当的积极作用。从风险分散和多元投资的策略考虑，对冲产品对标的一篮子股票品种越丰富，其所能达成的风险对冲效果可能会更明显，但同时创造复杂的对冲产品也意味着建立更复杂的调仓规则和风险监控准则。

“随着我国资本市场发展逐渐完善、改革渐进，资金对于对冲工具的多样性提出更高要求，市场对于对冲工具的风险防控能力也在增强。因此，投资品种更加丰富、投资领域更加分散、规则更加复杂的对冲工具可能会顺应市场潮流逐步推出，包括以股票做配置的更丰富的ETF产品，以及货币对冲、期货对冲、衍生品对冲等。”陈雳分析称。

“当前市场指数处于相对低点，且今年以来市场波动加剧，ETF作为对标一篮子股票的基金产品，能够更好地跟踪指数和平滑市场波动，这对于当前的股票市场具有积极意义。”陈雳解释，一是资金对于当前市场处于相对底部基本达成共识，配置指数类产品的意愿增强；二是受外部风险项等因素影响，今年市场的波动明显，引导长期资金配置指数类产品，有助于平滑市场的整体波动。

(责编：仝宗莉、杨曦)