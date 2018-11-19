网购汽配件不匹配工商助消费者维权

本报讯（记者 王薇）今年2月，市民袁先生在天猫某汽车配件官方旗舰店购买了两个汽车配件，因袁先生不懂车辆配件如何购买和规格，就把发动机型号和车架号等相关信息告诉商家，让商家负责配套发货。10月，袁先生去4S店保养汽车，准备使用此前购买的配件，结果维修人员告知其购买的配件和车辆并不配套，无法使用。
袁先生与旗舰店协商退货退款，旗舰店因袁先生购买时间长达8个月拒绝退货退款，于是袁先生将旗舰店诉至昌平沙河工商所。沙河工商所工作人员接到投诉后，立即介入调查，摸清实情后，工作人员反复沟通协调，并向旗舰店普及消费者权益保护知识，最终，该舰店同意袁先生退货退款诉求。
47种抗癌药价格 15日起平均降11.3% 华商报讯（记者 李琳）来自陕西省卫生健康委消息，包括陕西在内的14省区进口抗癌药品联合议价工作完成，共有包括格列卫在内的47个抗癌药品议价成功，与14省现行挂网价格和2017年采购量相比，平均降幅11.3%，11月15日即执行新价格。 …【详细】
北京市消协发布“双11”提示：切勿直接转账汇款 原标题：市消协：“双11”勿直接转账汇款 “抢红包”、“扫二维码得优惠”，看到网页上跳出这样的提示，莫忙点击。北京市消协提醒消费者，一些不法分子趁着“双11”的热潮引诱消费者点击钓鱼链接。因此消费者不要随意点击网页、手机中的不明…【详细】
六部委联合清理整顿低速电动车 严禁新增产能 人民网北京11月8日电 （张晓赫）无序发展的低速电动车正迎来相关部门的源头管理。 今日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部、市场监管总局联合下发《关于加强低速电动车管理的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地方开展…【详细】
多地供暖限产脱离"一刀切" 以"污染"定企业开关 随着供暖季的来临，新一轮错峰限产启幕。《经济参考报》记者获悉，作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明…【详细】