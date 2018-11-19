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网购汽配件不匹配工商助消费者维权

王薇

2018年11月19日08:38  来源：北京青年报
 
原标题：网购汽配件不匹配工商助消费者维权

　　本报讯（记者 王薇）今年2月，市民袁先生在天猫某汽车配件官方旗舰店购买了两个汽车配件，因袁先生不懂车辆配件如何购买和规格，就把发动机型号和车架号等相关信息告诉商家，让商家负责配套发货。10月，袁先生去4S店保养汽车，准备使用此前购买的配件，结果维修人员告知其购买的配件和车辆并不配套，无法使用。

　　袁先生与旗舰店协商退货退款，旗舰店因袁先生购买时间长达8个月拒绝退货退款，于是袁先生将旗舰店诉至昌平沙河工商所。沙河工商所工作人员接到投诉后，立即介入调查，摸清实情后，工作人员反复沟通协调，并向旗舰店普及消费者权益保护知识，最终，该舰店同意袁先生退货退款诉求。

(责编：赵爽、仝宗莉)
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