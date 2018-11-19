2020年北京公交电动车过半 主城区和城市副中心公交全部电驱动

原标题：2020年北京公交电动车超半数
本报讯（记者 孙宏阳）昨天，中国道路运输协会城市客运分会2018年会暨改革开放40周年公交发展高峰论坛在京举行。记者从会上获悉，预计到2020年，北京公交车将全部使用新能源和清洁能源，其中电驱动公交车将超过公交车保有量的50%，主城区、城市副中心公交车全部实现电驱动。
北京公交集团战略和改革发展部负责人徐正祥介绍，公交集团大力推进新能源和清洁能源驱动车辆的发展，今明两年新购置车辆中，电驱动公交车占比达到九成。按照规划，到2020年，北京公交集团全部车辆将实现新能源和清洁能源。
按照北京公交集团“十三五”规划，老旧燃油汽车将被逐步淘汰更新，新购置车辆均为新能源或清洁能源车辆。预计到2020年，全市电驱动公交车将超过1.1万辆，超过公交车保有量的50%。据介绍，2018年底，公交集团所辖线路中新能源和清洁能源车型占比将达70%；2020年底，主城区、城市副中心公交车辆将全部实现电驱动。
徐正祥透露，公交集团正在筹备组建大数据公司，利用大数据为市民乘客提供更加精致的个性化服务，并通过大数据进一步优化线路布局，使乘客换乘更加方便顺畅。今年中秋节，公交集团率先在北京南站试点开通“合乘”定制公交，旅客提前线上预约、支付，以低于出租车的价格享受到“门对门”服务。徐正祥介绍，“合乘”定制公交将在其他出行需求量大的点位推广，目前北京站、北京西站“合乘”定制公交服务正在筹备中。
记者从论坛上获悉，改革开放初期的1978年，全国城市公交运营车辆不足3万台、年客运量132亿人次；而截至2017年末，全国城市公共汽电车运营车辆已达65.12万辆，年客运量达到1273.40亿人次。
截至2017年底，北京公交集团共有员工近10万人，企业总资产460多亿元，在册运营车辆超过3万辆，常规运营线路超过1200条，在北京城市公共交通发展中发挥着重要作用。
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