邢志宏：改革创新引领农业绿色安全高质量发展

中经农业经济景气监测结果显示，2018年三季度，中经农业经济景气指数为100.3，比二季度回升0.2点。农业景气总体平稳，农经预警指数连续4个季度持平。随着农业供给侧结构性改革持续推进和农业科技创新不断推进，农业经济呈现稳中有进、稳中提质的良好态势，主要表现在以下几个方面。

农业生产平稳增长，种植结构不断优化。在严守耕地红线的同时，我国积极开展中低产田改造，大规模开展高标准农田建设，目前已累计建成高标准农田5.6亿亩，耕地灌溉面积达10.2亿亩，粮食生产能力进一步稳固。在确保粮食安全基础上，通过优化农业生产布局，减少无效供给、增加有效供给、拓展高效供给，提升农产品供给质量和效率。粮经饲协调发展的三元种植结构逐步形成，并在一定程度上减轻了对进口的依赖。

农村改革向纵深推进，农业发展活力明显增强。为适应新型城镇化发展和农村人口大量转移的新形势，我国坚持深化农村改革，完善和创新体制机制，“四梁八柱”基本建立。农村集体产权制度改革试点有序推进。鼓励支持集体经济组织积极探索资产租赁型、企业股份型、农业开发型、生产服务型、联合发展型等不同类型发展方式，以盘活集体资源资产。目前，已有13万多个村组完成改革；农村土地使用制度改革持续深化。家庭农场、农民合作社、农业企业等各类新型主体超过300万家，新型职业农民超过1400万人，种植业适度规模经营比重超过40%。农业要素配置红利持续释放和各类返乡创业人员为农业农村发展不断注入新活力。

新兴产业不断壮大，农民收入保持较快增长。农业新产业、新业态、新模式持续较快发展。农副产品加工业稳中向好。前三季度，规模以上农副产品加工业实现主营业务收入3.6万亿元，同比增长4.5%，实现利润总额1373亿元，同比增长2.5%；休闲农业和乡村旅游持续快速发展。上半年接待16亿人次，实现营业收入4200亿元，同比增长15%。国庆期间乡村旅游人气旺盛，各地结合我国首个“中国农民丰收节”举办各类乡村文化旅游活动，吸引大量游客；“互联网+”农业、体验农业、精准农业等大量新业态不断涌现。

科技创新成效显著，绿色发展取得积极效果。农业科技和装备水平显著提升，截至2017年，农业科技进步贡献率达57.5%，农作物耕种收综合机械化水平超过66%，主要农作物良种覆盖率稳定在96%以上。农业自主科技创新能力和成果转化水平进一步提升。各地区牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，通过建立多元化投入机制、加大财税支持力度等一系列政策，农业绿色发展取得了显著成效。2017年，我国农药使用量连续3年减少，化肥使用量连续2年减少，化肥农药零增长的目标提前3年实现。

我国农业经济平稳运行，绿色安全高质量发展取得明显成效。但是，也要清醒地认识到，当前我国农业发展仍面临不少挑战和风险。一是“大国小农”的基本农情没有改变，农业现代化水平有待进一步提高；二是产业融合发展深度不够，农业生产性服务业占比偏低；三是受中美贸易摩擦影响，国际农产品贸易不确定性不稳定性增加。

为妥善应对以上风险和挑战，实现农业健康有序发展，建议一要保障国家粮食安全。在稳定种植面积的基础上，通过加大投资力度和科技投入等提高土地产出率、资源利用率和科技贡献率，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手里。二要强化农业人才支撑。要加强对新型职业农民的教育培训，更好地发挥涉农教育培训体系作用，同时完善政策激励机制，鼓励农民工、大中专毕业生、科技人员等返乡下乡创业。三要加强农业科技创新和农业产业融合发展。推进“互联网+现代农业”发展，运用现代信息技术手段提升传统农业。四要坚持走绿色安全高质量发展道路，提升农产品的国际竞争力。推进农业标准化、加强质量安全监管和品牌提升行动，进一步提高农业绿色化、优质化、特色化、品牌化水平，不断提升产品质量和产业水平，解决农产品结构性过剩和资源错配等问题，使农业供需关系实现更高水平的均衡。（本文来源：经济日报 作者：国家统计局中国经济景气监测中心主任 邢志宏）

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