原标题：北京出台298项任务清单优化营商环境 再放宽市场准入

中新网北京11月19日电 (记者 杜燕)北京持续优化营商环境。11月19日，《北京市进一步优化营商环境行动计划(2018年—2020年)》(以下简称《行动计划》)正式发布，298项任务清单进一步提升投资审批服务效率，放宽市场准入。

今年3月18日，北京公布了优化营商环境的“9+N”(九项主要政策和N项配套措施)一揽子政策，聚焦办理施工许可、开办登记、纳税、获得电力、跨境贸易、获得信贷、登记财产等重点环节，以精简环节、精简时间、精简费用、增加透明度为重点，努力为企业创造审批最少、流程最优、效率最高、服务最好的营商环境。

北京市发展和改革委员会主任谈绪祥在19日举行的发布会上表示，世界银行最新公布的2019年全球营商环境报告中，中国排名从78位提高到46位，北京作为中国两个样本城市之一，做出了应有的贡献。同时，在国家发展和改革委员会对中国22个城市开展的营商环境试评价中，北京营商环境综合排名第一。

“营商环境改革只有进行时，没有完成时。”他指出，此次公布的《行动计划》共安排22项主要任务，并细化为298项任务清单，打造更加便利的政务环境、更加开放的投资贸易环境、更加优越的创新创业环境以及更加公平的诚信法治的环境，努力把北京打造成为国际一流的营商环境高地。

谈绪祥称，要实现在哪里办事都一样。根据《行动计划》，北京将提升投资审批服务效率，大幅压缩投资项目前期审批事项和环节，原则上实行一个事项一个部门最多一次审批，并逐步取消行政审批；提高开办企业效率，到2018年底压缩至3天以内，到2020年底力争压缩至2天以内。同时，推进政务服务“一窗办理、一网通办”。

围绕企业最关心的投资贸易政策问题，《行动计划》提出，要进一步放宽市场准入，包括对外商投资全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，不断缩减服务业负面清单。

如何提供更好的创新服务？根据《行动计划》，北京将制定“高精尖”产业发展“10+3”指导意见配套措施，推动国际顶尖创新创业服务机构和孵化器落地；将在2018年减税降费400亿元的基础上，进一步加大减税力度，并将企业平均办税时间缩短至94小时。

此外，《行动计划》还围绕营造公平竞争的市场环境提出具体措施。比如，建成覆盖全部常住人口的“个人诚信分”工程、提高知识产权侵权违法成本等。

谈绪祥强调，《行动计划》就是要建设全市统一的信用信息平台、全市统一联通的线上线下政务服务大厅、全市统一的企业服务和重大项目平台、全市统一的企业法人服务卡、全市统一的投资项目代码以及全市统一的政务服务标准规范，推行审批事项“马上办、网上办、就近办、一次办”，推进审批服务扁平化、简易化、智能化，全面提升企业和民众办事体验，并着力打造北京效率、北京服务、北京标准和北京诚信“四大示范工程”，营造稳定公平透明、可预期的营商环境。(完)

(责编：赵爽、仝宗莉)