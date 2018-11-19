截至10月底全国225个城市实现交通一卡通互联互通

人民网北京11月19日电 据交通运输部网站消息，截至10月底，全国31个省（区、市）225个城市实现交通一卡通互联互通，“以京津冀、长三角、珠三角等区域为重点，覆盖城乡”的全国交通一卡通互联互通格局已初步形成。

交通一卡通互联互通是深化运输服务供给侧结构性改革、改进提升运输服务水平、增进人民群众出行获得感的有效载体，是一项重要民生工程。

自2013年起，交通运输部组织开展了交通一卡通互联互通政策制定、标准编制、数据交换体系建设、密码系统改进和国际化管理等工作，将交通一卡通互联互通作为交通运输更贴近民生实事重要内容加快推进，并委托中国交通通信信息中心具体实施全国交通一卡通互联互通工作，按照市场化原则建设全国交通一卡通数据交换中心。

异地交易量已超1.1亿笔

目前，全国已实现互联互通的225个城市中有220个城市完成了市区全部公交线路机具终端改造。其中，北京、天津、石家庄、长春、南京、无锡、苏州、青岛、郑州、长沙、南宁、贵阳、昆明、西安14个城市完成了市区轨道交通线路机具终端改造。全国累计发行交通一卡通互联互通卡2100万张，异地交易量已超1.1亿笔，支持互联互通终端设备达95万台，涵盖公交车、地铁、出租汽车、轮渡、轻轨、公共自行车等多种出行方式，为人民群众提供更便捷、更绿色、更高效的出行服务。

交通一卡通互联互通作为交通运输行业落实京津冀协同发展、长江经济带发展战略的重要抓手和推动运输服务转型升级的重要内容，有效提高了公共出行服务水平，提升了京津冀、长三角、珠三角等城市群的交通一体化水平，让城际间、城乡间居民往来更加密切。

在交通一卡通互联互通工作过程中，交通运输部密切结合移动互联网等新技术、新业态发展，组织编制了移动支付、二维码互联互通标准，积极发挥已有资源优势，开展了交通一卡通移动支付推广应用工作，组织做好交通一卡通运营维护和大数据分析研究，为满足人民群众多样化出行需求、提升公共交通出行服务质量提供坚实保障。

持续推动跨市域跨省域互联互通

由于交通一卡通互联互通工作目前仍处于不断完善阶段，部分已实现交通一卡通互联互通城市还在进一步调试优化，交通一卡通互联互通在各地不同程度地存在着服务网点不足、交通运输方式扩展不足等问题。部分城市由于系统更新不到位或软硬件调试等原因，可能会造成持卡人无法异地刷卡的情况。对此，交通运输部将组织各地制定相应的工作预案，及时处理出现的问题，鼓励人民群众及时反馈使用情况，为交通一卡通互联互通工作建言献策，共同促进出行服务提质增效。

按照计划，交通运输部将进一步强化服务引导，推广交通一卡通移动支付便民应用，扩大互联互通城市数量，提升互联互通发卡量，增强互联互通服务质量，力争到2020年基本实现各大城市群跨市域、跨省域的交通一卡通互联互通，真正实现“一卡在手，走遍全国”的目标。

(责编：赵爽、仝宗莉)