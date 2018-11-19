谢志华：新时代中国企业家要具备五方面的东西

北京工商大学副校长、教授谢志华

11月17日，在“致敬改革开放40周年——中国管理模式50人走进北大朗润园”论坛上，北京工商大学副校长、教授谢志华在“新时代企业家的知与行”圆桌对话表示，中国企业家要有五个方面的东西，才符合新时代企业家的精神。

第一个必须要有崇高的心境，要有感知世界足够的能力，这两条构成企业家的原基础。

第二个要有使命感，我们在激励人的时候发现有两条，一个是激励的方式，第二个是使命感，有使命的人一定会有责任，有责任的人未必能走到使命。

第三是探索，探索最重要的就是不满足现在的已知、已做，不满足现在的成功，这是探索的本质。探索是做自己没做过的事，当然也要做别人没有做过的事。探索能否成功，核心问题在坚持，一定要把一件事做下去。

第四个叫反思，我们每天都在反思，反思就是要找到问题，就是要超越自己的以前，失败是成功之母这是反思的最重要的成功的标志之一，要反思才为成功提供了基础。

最后，反思就是让自己成熟，让自己完善，从而使自己变得具有更高的心境，回到第一点，这样循环往复才会走到高度。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)