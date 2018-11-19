胡季强：中国经济崛起是过去40年世界的奇迹

中国管理模式50人轮值主席，康恩贝集团董事长胡季强

11月17日，在“致敬改革开放40周年——中国管理模式50人走进北大朗润园”论坛上，中国管理模式50人轮值主席，康恩贝集团董事长胡季强致辞时表示，回顾过去的40年，在这个世界上如果有一件事可以被称为奇迹的话，毫无疑问就是中国经济的崛起。

“中国经济之所以迅速崛起，归根到底是中国企业家精神的觉醒与崛起。”胡季强认为，未来十年、二十年、三十年，在这个世界上，将展开一幅更美丽的画卷，这幅画卷就是中华民族的伟大复兴。中国从富起来走向强起来，成为世界最大经济体，进一步发展成为世界最强经济体，与此同时，作为支撑中国经济的企业群体，也必将在大起来的基础上变得强起来。

胡季强表示，让中国企业强起来，中国技术必须强起来，中国品牌必须强起来，中国管理必须强起来，中国企业家必须强起来，归根到底，中国企业家精神必须强起来。

当前，在进一步开放和发展的中国市场、世界市场，中国企业和企业家遇到了前所未有的困难和挑战，但同时也是前所未有的蓝海和机会。问题的关键是我们是否准备了，是否找准了这些困难和挑战的本质，是否找到了我们与世界一流企业的差距到底是什么。

商业的本质就是成就客户，就是让客户的生命更加美好。管理的目的是为了成就他人，激发人本质的仁爱与潜能。企业家管理企业的根源就是建设自己的心灵品质，提升自己的格局境界，在开发自己无限潜能的同时帮助团队和员工建设心灵品质，激发他们的良善与潜能，通过产品和服务将仁爱撒向人间。

胡季强表示，未来中国企业家必将走向世界舞台的中央，中国管理模式也必将走向世界舞台的中央，这是中国企业家和中国管理学者的成就，也是中国管理模式50人论坛的责任和使命。（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：李楠桦、仝宗莉)